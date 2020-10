Los creadores del remdesivir ponen en duda a la OMS: "Sus datos no concuerdan"

17 de octubre de 2020 (11:26 CET)

Gilead ha sufrido un duro golpe. Después de convertirse en la primera biotecnológica en dar con un medicamento para combatir el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha echado por tierra todos sus méritos. El remdesivir, primer fármaco aprobado para frenar la expansión del virus y el único con autorización comercial hasta el momento, no reduce la mortalidad de la Covid-19, según el organismo.

Estas fueron las conclusiones del ensayo Solidarity de la OMS, que testó el beneficio clínico de Veklury, marca comercial del remdesivir, en 11.266 pacientes hospitalizados. Pero para la compañía estadounidense se trata tan solo de un estudio cuyos resultados no concuerdan con los datos obtenidos en numerosas investigaciones realizadas anteriormente.

“Nos preocupa que los datos de este estudio global no se hayan sometido a la necesaria revisión rigurosa que dé pie a una discusión científica constructiva, especialmente dadas las limitaciones en relación con el diseño de este estudio”, ha sentenciado la empresa en un comunicado al que ha tenido acceso Economía Digital.

“Nos preocupa que los datos de este estudio global no se hayan sometido a la necesaria revisión rigurosa que dé pie a una discusión científica constructiva"

Y añade que el diseño de este ensayo priorizó el acceso amplio, lo que en opinión de Gilead se traduce en una heterogeneidad significativa en cuanto a la adopción, implementación, controles y muestra de pacientes del ensayo. “En consecuencia, no está claro si se pueden extraer hallazgos concluyentes de los resultados del estudio”, apunta.

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciones de Gran Bretaña señala los beneficios del remdesivir

Tan solo una semana antes de que la OMS señalara el remdesivir como un medicamento que no tenía efecto en la posibilidad de supervivencia, la revista The New England Journal of Medicine, alabó los beneficios clínicos de Veklury.

Esta publicación se hizo eco del estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) que, según señala, este medicamento produjo mejoras clínicamente significativas en múltiples evaluaciones de resultados en pacientes hospitalizados con Covid-19.

“Estos datos también han propiciado aprobaciones regulatorias o autorizaciones temporales para tratar la Covid-19 en, aproximadamente, 50 países de todo el mundo”, se defiende Gilead.

“Además, nos complace que la OMS haya precalificado remdesivir, lo que asegura a distintos organismos como las Naciones Unidas que Veklury ha cumplido con los estándares globales de calidad, seguridad y eficacia”, agrega.

"Nos complace que la OMS haya precalificado remdesivir"

Médicos de la plata Covid del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han confirmado a Economía Digital que suministran el remdesivir a pacientes poco graves, ya que es en ellos donde se aprecia un mayor efecto. En cambio, en los casos más críticos “apenas funcionaba”, han sentenciado, confirmando así las sospechas de la OMS.

El fracaso del remdesivir da paso al Aplidin de Pharma Mar

Si el Remdesivir se cae de la competición, la dexametasona se convierte así en el único fármaco que ha demostrado aumentar las tasas de supervivencia contra el coronavirus. Se trata de un esteroide que se consume de forma oral y está disponible en todo el mundo, por lo que ha sido recomendado por la OMS.

Y mientras tanto, la farmacéutica gallega Pharmamar ha conocido este viernes los resultados de su Aplidin, uno de los principales rivales de Remdesivir. Este medicamento ha demostrado ser seguro y eficaz, por lo que la compañía gallega ya puede iniciar la última fase previa a la comercialización.

Según los resultados de un estudio surcoreano, este medicamento, investigado en centros como el CSIC por el doctor Luis Enjuanes, uno de sus grandes defensores, y por el hospital Mount Sinai de Nueva York, es 2.800 veces superior al remdesivir.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es