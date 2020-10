Ryanair afronta un nuevo varapalo judicial por el covid-19 en 14 días

28 de octubre de 2020 (06:55 CET)

En medio de la crisis del coronavirus sobre el sector de las aerolíneas, a Ryanair se le suman los problemas. El sector aéreo no ve cuándo amainará la tormenta y la compañía británica ha optado por aligerar la plantilla a cualquier coste. Pero se ha encontrado con los tribunales españoles.

La compañía dirigida por Michael O' Leary ha vivido ya la anulación de un primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y un posterior (ERTE) para cientos de trabajadores. Ambos conflictos llevarán a la empresa otra vez en 14 días a los tribunales, para que, con toda seguridad, ejecute su última resolución.

Y es que el juez ha citado el próximo 10 de noviembre a la firma low cost para dar carpetazo a un conflicto que se inició en abril y ha provocado que parte de los trabajadores se encuentran en un limbo legal.

Fuentes sindicales apuntan a que Ryanair no ha cumplido la sentencia

Estos empleados de Ryanair, según trasladan fuentes sindicales de Unión Sindical Obrera (USO), no cobran ningún sueldo de la aerolínea, no han podido renovar sus licencias de vuelo y no tienen un centro de trabajo asignado.

Cronología del conflicto

Con la primera ola del coronavirus en lo más alto, Ryanair anunció un ERE para 224 trabajadores de sus bases en Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Girona. Su argumento era que, ante la parálisis de la actividad, no tenía otro remedio que cerrar esos cuatro puntos operativos por razones productivas y organizativas.

Pero el pasado 24 de abril la Audiencia Nacional tumbó la exposición de la empresa low cost tras examinar la denuncia de los tres sindicatos con representación: USO, SICTPLA y SEPLA.

La resolución judicial apuntaba que la empresa no quiso abordar el período de consultas con los trabajadores estipulado (artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores) y también apreció "mala fe, fraude, coacción y abuso de derecho en el proceder patronal", según traslado el sindicato USO en su momento.

La justicia tumbó el ERE de Ryanair el pasado 24 de abril

La decisión de la Audiencia Nacional obligaba a la compañía a readmitir a los 224 empleados. Pero la respuesta de la empresa fue incluir a estos mismos trabajadores en un ERTE de fuerza mayor.

No obstante, los tribunales echaron por tierra la solicitud de ajuste laboral de Ryanair, en una sentencia que trascendoó el pasado 24 de octubre. "Se demuestra, una vez más, la dinámica fraudulenta y el engaño que el equipo directivo de Ryanair lleva a cabo constantemente. Es inaceptable y vergonzoso que una empresa multinacional intente engañar", explicó USO al conocer la postura de la justicia.

Ryanair reduce frecuencias

No hay duda de que la pandemia ha puesto contra las cuerdas a las aerolíneas, y Ryanair no ha sido una excepción. Su última medida paliativa contra los efectos de la crisis sanitaria fue anunciada el 15 de octubre e iba dirigida al recorte del calendario de vuelos programados para este invierno.

O'Leary, pese a los encontronazos con la plantilla, no dudó en asegurarque la decisión iba a traducirse en "más despidos entre el personal de cabina" en aquellas bases donde todavía no había acuerdos sobre "recortes salariales y de horas de trabajo".

Ryanair ya ha advertido de nuevos despidos

En este sentido, Ryanair apuntó a algunos enclaves como Bélgica, Alemania, España, Portugal y Viena (Austria). También anunció el cierre durante la temporada invernal las bases de operaciones en Irlanda (en Cork y Shannon) y en Francia (Toulouse).

"Dada la escala de estos recortes, es inevitable que este invierno implementemos más políticas de vacaciones no remuneradas y jornadas compartidas en aquellas bases en las que hemos acordado una reducción en la jornada laboral y la remuneración, una medida que creemos será mejor a corto plazo en lugar de pérdidas masivas de empleos", sentenció O'Leary.

