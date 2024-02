Agricultura garantiza el abastecimiento de alimentos a pesar de las movilizaciones agrarias

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este lunes que el abastecimiento alimentario está «absolutamente asegurado» a pesar de las movilizaciones anunciadas por las organizaciones agrarias para las próximas semanas.

En declaraciones a Catalunya Radio, recogidas por Servimedia, Planas dijo que «ni a corto ni a medio término» hay riesgo de suministro alimentario por las protestas, ni en cantidad, ni en calidad ni en precios.

Sobre las protestas anuncidas por las tres principales asociaciones, Asaja, UPA y COAG, dijo que comprende la preocupación del campo ante «un momento particularmente complicado», pero confió en que «saldremos de ello», por el debate que va a abrir Bruselas para que el sector sea «escuchado», por la intensidad de las ayudas que ha concedido el Ejecutivo estos años y porque hay mucha coincidencia en el análisis del Gobierno y en el sector agrario.

«De los diez puntos que me plantearon, en prácticamente nueve y medio les dije que el Gobierno podía estar de acuerdo con los planteamientos que me hacían y solo en uno no, que es el de interrumpir todos los acuerdos con terceros países, porque estamos hablando de 70.000 millones en exportaciones y un saldo positivo de 14.000 millones», señaló el titular de Agricultura.

«Voluntad política contra la sequía»

Respecto a la sequía, afirmó que le preocupa la situación, por la merma del 80% en el suministro para cultivos y del 50% para la industria ganadera. «Tiene que existir una voluntad política de colaboración», mantuvo Planas.

En relación con el precio de los alimentos, se declaró nuevamente «convencido» de que «más pronto que tarde» se volverá a una cesta de la compra análoga a la anterior a la guerra de Ucrania, porque se ha afianzado la tendencia progresiva a la baja del IPC alimentario.

En cuanto al precio del aceite de oliva, manifestó que espera que la cosecha mejore este año y pase de las 800.000 toneladas, pero «hasta que no alcancemos al menos un millón de toneladas», los precios van a seguir «claramente altos».

Planas reiteró su propuesta al sector de la distribución para que adelante la eliminación del IVA al aceite antes de que entre en vigor en forma de ley el decreto pactado con Junts.

«Algunos se lo han apuntado, y alguna cadena de distribución tiene medidas para disminuir el IVA de productos frescos a los seniors (mayores)», agregó el ministro.