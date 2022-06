Airef denuncia «una falta total y absoluta» de información sobre el plan de recuperación del Gobierno

Airef asegura que tienen «una falta total y absoluta» de información sobre el plan de recuperación del Gobierno y no pueden hacer una evaluación. La primera vez que se tuvieron que pronunciar, ni siquiera se había presentado dicho plan, explicaba este martes la presidenta, Cristina Herrero, durante su intervención en el Seminario de la Apie, que se celebra en Santander esta semana.

«No hay demasiada información sobre la materialización de las inversiones y esto dificulta mucho hacer una evaluación». En concreto, Airef denuncia falta de información «en términos de contabilidad nacional» de cómo están llegando las transferencias de los fondos europeos a las administraciones.

Las Comunidades Autónomas se están encontrando problemas de gestión, algunas no se sienten cómodas con los sectores a los que se han vinculado los fondos porque cada región está mejor posicionada a un ámbito sectorial concreto, y además muchas de ellas no dejan de gestionar los fondos estructurales tradicionales. Lo que implica que no pueden destinar todos los recursos que quisieran a los del plan de recuperación, añadía.

«Tengo la sensación de que los recursos son escasos para atender esta gestión». Herrero destacaba que, desde el primer momento, pidieron al Gobierno la estrategia fiscal, pero no ha habido respuesta. En su opinión, no es tanto que haya una dejación, sino una difícil planificación marcada por un contexto de incertidumbre.

El argumento del Gobierno es que la incertidumbre es muy grande, «pero la incertidumbre no va a desaparecer en un tiempo y no puede suponer que no haya planificación», señalaba. La presidenta de la Airef destacaba entonces que, las Administraciones Públicas tienen que saber cuál es el entorno donde desarrollar su actividad en los primeros meses y debe haber una estrategia fiscal nacional pero también autonómica.

Esta falta de planificación les ha llevado a rebajar las previsiones de crecimiento económico en España, en un contexto marcado además por la guerra y la inflación. «El año pasado estimamos un crecimiento del 6,3% para 2022, apoyándonos en el mercado de trabajo, el ahorro acumulado, la normalización de flujos turísticos y el plan de recuperación, del que se esperaba un impacto importante y rápido en el tiempo».

Leer más: La AIReF alerta de riesgos a la baja en torno a las nuevas previsiones del Gobierno

Pero en enero Airef revisaba estas previsiones por la sexta ola, la crisis de suministro y, desde luego, los retrasos en la plan de recuperación. Ahora estiman que la economía crecerá el 4,3%. «Todos los problemas que veníamos viendo se van agravando en el tiempo y la crisis de Ucrania lo acentúa».

La deuda sube 12.000 millones por los tipos

Por otra parte, la presidenta de la Airef calcula que el coste de los intereses de la deuda pública en 2025, a consecuencia del encarecimiento de la financiación por la subida de tipos prevista para julio, tendrá un impacto en la deuda de 12.000 millones de euros.

Herrero recordaba este martes que ya elevó el coste de la deuda en el periodo 2022-2025 en 20.000 millones en el informe que publicó en abril, pero ahora se incrementa en otros 12.000 o 14.000 millones este coste por el encarecimiento de la financiación, aunque advierte, que todo depende de cómo de firmes sean las actuaciones del Banco Central Europeo en este instrumento antifragmentación.

La Autoridad Fiscal explicaba que, pese a que la inflación es favorable para la corrección del déficit a corto plazo y suma 2.000 millones por cada punto, perjudica a medio plazo el coste en intereses, lo que unido a la incertidumbre sobre el contexto internacional y las reglas fiscales, coloca la situación fiscal en una posición débil, insuficiente para corregir la deuda.