Estas son las alternativas si no puedes pagar la hipoteca

La subida del euríbor, el índice al que se referencian la mayoría de hipotecas en España, es una de las mayores preocupaciones para aquellas personas con una hipoteca a tipo variable, debido a que han visto subir exponencialmente la cuota a desembolsar cada mes, atacando directamente a sus bolsillos.

En este contexto, para muchos españoles, el pago de la hipoteca se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza. Especialmente, para aquellas familias que además atraviesan dificultades económicas. Y es que, muchas familias han visto cómo la cuota de sus préstamos se han incrementado entre 400 y 600 euros mensuales. Por esta razón, muchos buscan qué alternativas existen para afrontar con mayor facilidad el pago.

Alternativas si no puedes pagar la hipoteca

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, considera que aquellos propietarios con hipoteca que no pueden pagar la cuota, pueden considerar la venta de su vivienda para saldar las deudas. No obstante, también existen otras opciones para aliviar el pago que no comportan la venta de la propiedad.

Mientras que en la hipoteca fija el tipo de interés es siempre el mismo, en la hipoteca variable está sujeto a un índice. Foto: Freepik.

Una alternativa es solicitar una reestructuración de la deuda hipotecaria a través del nuevo código de buenas prácticas impulsado por el Gobierno para ayudar a los más vulnerables. Entre las diferentes opciones se encuentran: la amortización o la reducción de los intereses.

Pero para acceder a este recurso, se deben cumplir ciertos requisitos como que la hipoteca debe ser inferior a 300.000 euros, los ingresos deben ser inferiores a 1.800 euros mensuales, y la cuota hipotecaria debe superar el 50% del salario.

Otras de las opciones pueden ser negociar con el banco una reducción de la deuda o la dación en pago, es decir, transferir la propiedad a cambio de cancelar la deuda.