Así afectará la reforma fiscal del IVA para el comercio electrónico en Europa

Las nuevas normas del IVA europeo se empezarán a aplicar a partir del 1 de julio. Este cambio en el sistema fiscal afectará a las empresas que tienen su actividad online, y pretende reducir la carga administrativa de estas empresas al mismo tiempo que se intentará asegurar que cumplen con sus obligaciones fiscales.

En primer lugar, la UE quiere asegurar el pago del IVA en los lugares donde se consumen los bienes o donde se presta el servicio que se está pagando. Otro objetivo es que las empresas tengan un sistema más simple para pagar sus obligaciones tributarias, facilitando los procedimientos a través de un portal de ventanilla única.

Además, la UE también la intención de crear un sistema de IVA uniforme para las entregas transfronterizas de bienes, así como equilibrar las obligaciones en el pago de impuesto de las empresas que no son de la Unión Europea y las que sí.

Otro punto a tratar es el de las previsiones del IVA que se espera recaudar cada año y el que finalmente se recauda. Existe una importante diferencia entra las estimaciones que manejan de los países de la UE y lo que de verdad se acaba tributando; este cálculo se conoce como brecha del IVA.

Sesión plenaria del Parlamento Europeo por videoconferencia

Según los últimos datos publicados por la Comisión Europea, en 2018 los países miembros perdieron 140.000 millones de euros en ingresos procedentes del IVA. Todavía no se conoce la pérdida que corresponde a 2020, pero se calcula que será mayor debido a la crisis del coronavirus.

La brecha del IVA en España es del 6%, lo que significa que cada año se deja de recaudar alrededor de 4.909 millones de euros. El país de la UE con mayor diferencia entre el IVA estimado y el que recibe es Rumanía, que se sitúa en el 33,8%, lo que se traduce en una pérdida de 6.595 millones de euros.

En términos absolutos, el país que más se vio afectado fue Italia, que dejó de ganar 35.439 millones de euros.

El nuevo IVA paliará la brecha y también ayudará a las empresas

Se espera que con este nuevo sistema los países miembros de la UE reduzcan la brecha de IVA, y que además las empresas puedan disfrutar también de algunos beneficios.

A partir del 1 de julio, las compañías de comercio electrónico tendrán acceso a una herramienta online en la que podrán registrarse para ocuparse de sus obligaciones en cuanto al pago del IVA en todos los países de la Unión Europea al mismo tiempo. Con el anterior sistema las empresas tenían que registrarse en cada país donde vayan a comercializar sus bienes. Este cambio va a suponer un ahorro de 2.300 millones de euros en costes de cumplimiento.

Las empresas podrán pagar el IVA de todas sus ventas intracomunitarias en una única declaración trimestral, y esto lo podrán hacer trabajando con la administración de su país de origen y en su propio idioma, facilitando así los trámites.

El nuevo mecanismo de pago para las empresas, denominado ventanilla única, se podrá utilizar para pagar el IVA sobre los bienes y servicios que se venden online en todos los países de la UE, lo que va a provocar que se reduzcan los costes de cumplimiento en un 95%.

Y otra medida no menos importante: se va a derogar la exención actual de IVA para los paquetes que entren en la UE cuyo valor no exceda los 22 euros. De este modo, algunas empresas ya no tendrán la opción de declarar fraudulentamente bienes con un precio elevado, algo que se hacía sólo para tener el beneficio de esta exención y que perjudicaba a las empresas europeas.

Noticia original: Business Insider

Autor: Enrique Fernández