ATA alerta que se perdieron 546 autónomos al día en enero

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, alertó este viernes de que en enero se perdieron 546 trabajadores por cuenta propia al día y reclamó «no poner zancadillas» a la actividad de empresas y autónomos.

Así se expresó Amor tras la publicación de los datos de paro y afiliación de enero, que muestran un aumento del paro de más de 60.000 personas y una bajada de la ocupación de más de 230.000 cotizantes.

«Se está produciendo un deterioro importante en cuanto al ritmo de creación de empleo. El empleo va de más a menos. La pérdida de 231.250 empleos en enero nos deja el segundo peor dato de la última década. Es habitual que en enero el empleo caiga, pero este año 2024 hemos visto que ha arrancado con mal pie», declaró Amor.

También avisó de que se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero, 16.949 en conjunto, «el cuarto peor dato de la década». Además, indicó que solo en el sector del comercio se han perdido en el mes de enero más de 5.000 autónomos, «aunque en términos interanuales estamos hablando de un crecimiento de 19.000 autónomos». Igualmente, explicó que solo siete comunidades autónomas tienen crecimiento, concentrando prácticamente tres de cada cuatro autónomos que crecen en Madrid y Andalucía.

«El entorno sociopolítico, la falta de confianza empresarial, el aumento de costes, la falta de inversión empresarial está pasando factura al empleo. Es cierto que estamos con un crecimiento aún importante de 500.000 empleos, pero vemos que poco a poco se va apagando», prosiguió el presidente de ATA.

Por ello, defendió que «es importante no poner zancadillas, no poner más trabas, no poner en marcha medidas que están lastrando en muchas ocasiones el mantenimiento empresarial», incluso la creación y el mantenimiento del empleo.