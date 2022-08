Ayuso propondrá medidas de ahorro energético al Gobierno tras declarar la guerra al decreto de Ribera

El gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Madrid está preparando una serie de medidas e ideas para aportar al segundo paquete de medidas de ahorro energético que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez. No obstante, la presidenta Isabel Díaz Ayuso no ha dado su brazo a torcer con respecto al primer paquete, y sigue en liza la idea de ir por la vía legal para declarar la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley de medidas de ahorro.

En concreto, según ha podido confirmar ECONOMÍA DIGITAL en fuentes conocedoras de la situación, desde la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda están trabajando en una serie de medidas de ahorro energético que pretenden presentar antes del 31 de agosto, fecha límite que dio el Ejecutivo nacional. Por el momento no tienen todo cerrado, y a lo largo de los próximos días terminarán de perfilar dichas medidas.

De esta manera, la Comunidad de Madrid, una de las más beligerantes cuando se conoció el primer paquete de medidas, en esta ocasión será una de las regiones que presente sus propias ideas. También está por ver si, al margen de apoyar los planes del Gobierno, la idea puede ser tener un plan adicional propio que podría implantar la administración madrileña.

En todo caso, las ideas o medidas que presenté la Comunidad de Madrid tendrán una serie de condicionantes: fomentar la voluntariedad de medidas en el sector privado, la colaboración y no la obligatoriedad. Es decir, las premisas que se presenten desde el Gobierno de Ayuso tendrán estos matices que, lógicamente, son el caballo de batalla que se presentó contra el Ejecutivo central por no haberlo hecho cuando se desarrolló el RD.

Ideas, pero con recuerdo

Cabe recordar que en estos momentos la Comunidad de Madrid sigue estudiando su postura frente a dicho real decreto, y próximamente dará los pasos. El argumento esgrimido por el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso es que el decreto «se ha redactado sin contar con nadie; sin evaluar el impacto económico; no es lo acordado en la UE». «Pedimos que se convoque una conferencia de presidentes para abordar el asunto con sensatez», exigían desde la CAM.

Y a nivel nacional, con respecto al RD, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha insistido este martes en que su formación no respaldará el decreto de ahorro energético en la votación del jueves en el Congreso si el Gobierno no atiende a su petición de que las medidas se negocien con las comunidades autónomas y no se les impongan, ni a ellas ni al sector privado.

«En la parte energética del decreto no podemos compartir las medidas porque son una imposición, no se nos trasladaron las medidas ni se ha escuchado a las comunidades autónomas y, sobre todo, se imponen una serie de medidas al sector privado, sin contraprestación de ningún tipo, sin ayuda, y no creemos que sea el mejor momento», ha señalado en declaraciones a TVE.

Bravo ha subrayado que, tal y como están las cosas, con la luz subiendo un 35% en el día de hoy, «no hace falta» que el Gobierno le diga a los empresarios y a los autónomos cómo tienen que ahorrar, pues, «por desgracia» ya lo están haciendo.

Así, el PP considera que «todo el esfuerzo» para rebajar el consumo energético debería cargarse sobre las administraciones públicas y reducir a recomendaciones las acciones en el sector privado, «pero sin imposiciones y sin esas sanciones tan altas». Bravo ha insistido en que las medidas de ahorro energético deben pactarse con las comunidades autónomas pues, en algunos casos, pueden estar invadiendo competencias.

Pese a estas tiranteces, la idea del gobierno regional de Madrid es presentar sus propuestas antes del próximo 31 de agosto. Con sus condiciones, sí; pero tras eso al menos el argumento de las decisiones unilaterales no podrá estar en el seno de la oposición.