El BCE no limitará los dividendos de los bancos a pesar de la inestabilidad financiera

El Banco Central Europeo (BCE) ha dejado bien claro que no impondrá ningún límite a los planes de distribución de dividendos o de recompra de acciones propias por parte de las entidades bancarias. De esta manera, el supervisor bancario ha expresado su posicionamiento, después de las turbulencias generadas en el sector financiero tras la quiebra de Sillicon Valley Bank (SVB), así como la compra de Credit Suisse por parte de UBS por 3.000 millones de francos suizos, el equivalente a 3.030 millones de euros.

«Eso es algo que definitivamente no estamos considerando», ha aseverado con contundencia el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria a lo largo de una comparecencia ante el Comité de asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Tras concretar que la autoridad bancaria europea ha revisado los planes de distribución y sus proyecciones de capital en escenarios adversos, ha constatado que «nada ha cambiado la evolución de los mismos».

«No vemos ninguna necesidad de corregir nuestra evaluación sobre las distribuciones», ha afirmado. A su juicio el escenario económico actual es «completamente diferente» al que se vivió durante la pandemia, cuando se aconsejó la suspensión del reparto de dividendos al considerar que no tenían visibilidad sobre la calidad de los activos. «Es una solución que ni siquiera hemos considerado», ha hecho hincapié.

Rescate de Credit Suisse

En relación con el rescate de Credit Suisse, ha insistido en que el enfoque en lo que respecta a la resolución de entidades que aplica la Unión Europea (UE) es diferente al que se ha puesto en marcha en Suiza para salvaguardar la entidad financiera. En esta línea, ha subrayado que la normativa del país helvético presenta algunas particularidades en relación con el tratamiento del capital adicional AT1, también conocidos como «cocos», que no están presentes en la legislación europea.

Fotografía de archivo del banco Credit Suisse en Zurich, EFE/ Ennio Leanza

«Esta aproximación no es posible en el marco europeo», dejó bien claro para luego añadir que la cancelación del capital convertible contingente antes de las acciones no sería aceptable en soluciones privadas en la UE. Así, ha remarcado que en la UE existen «marcos de resolución», pero sobre todo un «compromiso político de adhesión con la jerarquía». Con todo, aseguró que en las entidades financieras de la UE no existen cláusulas parecidas a las fijadas por Suiza.