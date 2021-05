Bonet pide al Gobierno rapidez en recuperar el turismo extranjero porque la competencia “es muy dura”

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, considera que “será un buen año para el turismo doméstico, pero no para el extranjero” y pide al Gobierno que sea ágil tomando decisiones con la vacunación o el pasaporte sanitario porque España “debe recuperar el liderazgo mundial” y en este momento “la competencia es muy dura y el sector, muy competitivo”.

“Se ha dicho que 2020 fue un desastre para el sector turístico, pero 2021 tampoco va a ser el mejor año y es muy importante la vacunación. Si llegamos al 70% de vacunados en junio será mejor que hacerlo en agosto porque nos jugamos mucho”.

Durante su intervención este martes en el VII Foro de Innovación Turística organizado por el grupo Hotusa, Bonet explicaba que hay “una desproporción evidente” entre lo que el turismo aporta a la economía española y las ayudas que está recibiendo, pues no solo aportó el 11% del PIB en 2019, antes del estallido de la pandemia del Covid-19, “es el efecto arrastre” que tiene en otros sectores económicos.

“La marca España está alimentada por los 83 millones de turistas que vienen aquí y debemos recuperar el liderazgo mundial” insistía. Al tiempo que destacaba la necesidad de ayudar a las empresas más pequeñas del sector porque España “es un país de pymes” y sobre todo, los gobiernos locales tienen que ayudar a las empresas que no pueden defenderse. “Nos jugamos un nuevo salto hacia delante de la economía de España”, añadía.

Asimismo, el presidente de la Cámara de España señalaba que la conectividad aérea es prioritaria ya que 68 millones de turistas internacionales entraron por los aeropuerto antes de la crisis, y urgía a que se reestablezcan las rutas, pues hay ciudades como Barcelona que están condicionadas al turismo extranjero y necesitan que los aviones lleguen.

En su opinión, tenemos la materia prima (las playas, la gastronomía, el patrimonio cultural…) y las bases para que el sector se reestablezca, pero “los políticos y gobernantes no están haciendo gran cosa para aguantarlo y desarrollarlo”. Por ello, instaba a los gobiernos locales y autonómicos a que actúen para volver al liderazgo del conjunto que debe existir en España y destacaba que se deben aprovechar los fondos europeos que ahora le lleguen.

Feijoó cree que el turismo debe ser prioridad política

En este encuentro, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacaba que hay que recuperar el turismo, para recuperar el empleo y esto “debe ser una prioridad política, de España y de Europa” pero también de todos los gobiernos, locales y autonómicos.

A su vez, ponía de relieve que España debe convertirse en un lugar seguro porque “nadie va a viajar a una población que no tiene un porcentaje de inmunidad alto”. Feijoó cree que deben hacerse más test, que además “se han abaratado” y aquí es fundamental la colaboración del sector farmacéutico, pues está convencido de que las multinacionales “pueden facilitarlo”.

En este sentido, explicaba que Galicia ha pedido “permiso” a Aena para hacer test a todos los viajeros que lleguen a sus aeropuertos, al igual que el verano pasado facilitaron estas pruebas en los centros de salud más cercanos para los turistas. También comentaba que la Xunta ha regalado a los sanitarios 250 euros para irse a un hotel en Galicia “en el momento que quieran”, y así ayudar a la recuperación del sector.

En palabras de Feijoó “hemos metido mucho dinero en el sector de la hostelería, pero no en la hotelería” y con los ICO “no se ha estado a la altura que el sector requiere”, comentaba. Por ello, cree que lo primero “es tener interlocución con el sector”.

“No tengo la sensación de que el sector turístico sea una prioridad política en España, después de trabajar los planteamientos de los Next Generation no he visto un plan director para el turismo en España”, aseguraba.

En su opinión, los gobiernos locales, autonómicos y el central están actuando de manera descentralizada y en este momento “necesitamos orden y la prioridad es que la gente vuelva a España”.

Finalmente, apuntaba a la necesidad de ayudar a aquellas empresas turísticas que antes de la crisis no estaban mal. “No hay que perder la oportunidad de ayudar a las empresas fuertes, hay que hacer una política bancaria y analizar la deuda. A este sector no le hemos dejado trabajar por una decisión gubernamental y necesitan ayuda” concluía.