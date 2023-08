De Santander a Unicaja: cuidado con estos bancos en verano si vas a sacar dinero en sus cajeros

A pesar que el uso de tarjeta bancarias y de plataformas como Bizum se ha multiplicado en los últimos años, el dinero en efectivo continúa como el medio de pago favorito por los españoles.

Pero muchas personas tienen que tener cuidado ante las comisiones que cobran los bancos a los que no son clientes por usar sus cajeros.

En todo el país se contabilizan 45.000 cajeros automáticos, de los que la mayoría pertenecen a Caixabank (con más de 13.000 terminales), Banco Santander (que supera los 7.000) y BBVA (aproximadamente 4.500 unidades). Le siguen el Sabadell (2.510), Unicaja Banco (2.461), Cajamar (1.500) y Kutxabank (1.477).

Hay que conocer las comisiones de los bancos antes de sacar dinero del cajero. Foto: Pixabay.

Cada vez hay menos cajeros

La digitalización de la banca ha llevado a que desde el 2008 hayan desaparecido el 26% de los cajeros que había en España. Solo el año pasado han dejado de operar más de 2.400 terminales, o sea una media de seis al día.

En las grandes ciudades el impacto es relativo, porque basta caminar un poco que siempre se encuentra un cajero del banco o de otra entidad.

El drama de los pueblos sin cajeros

Pero en los pueblos con poca población es un grave problema, porque el cierre de estos dispositivos supone un grave problema para los residentes, muchos de ellos mayores, que tienen que trasladarse para tener dinero en efectivo.

Otro problema para estos pobladores es que los grandes bancos cobran comisiones por realizar operaciones a los que no son clientes.

De hecho la mitad de los municipios españoles (el 49,3% del total para ser exactos) no tienen ni oficinas bancarias ni cajeros automáticos, según el ‘Informe sobre la inclusión financiera en España’ de Ivie (2022). “Se trata de 4.007 municipios en los que viven 1.117.776 habitantes”, informa en Help my Cash.

El Banco Santander tiene una de las comisiones más altas. EFE

De cuánto son las comisiones

Entre los grandes bancos, uno de los que cobra comisiones más altas a los que no son clientes es el Santander, que debita tres euros por operación.

Es un monto similar al que facturan Unicaja, Deutsche Bank y Cajamar, que obligan a pagar 2,90 euros por retirar efectivo.

En el caso del BBVA, la comisión a los que no son clientes es de 2,70 euros, y de Caixabank es de 2,50 euros.

Cabe recordar que en todos estos casos la comisión no se cobra directamente, sino que se factura al banco del usuario, que decide si se traslada al cliente o no.

Cómo sacar dinero sin pagar comisiones

Pero hay bancos que permiten a sus clientes sacar dinero en efectivo de otras entidades y sin tener que abonar comisiones; aunque con algunos requisitos a tener en cuenta.

Uno de ellos es N26, donde su Cuenta Estándar carece de comisiones y con la que se puede sacar efectivo de cualquier cajero no solo de España sino también de la Eurozona, pero solo en tres operaciones al mes.

Más generoso es Pibank, banco digital que permite operar en cualquier cajero español o del mundo sin costes ni limitaciones; una ventaja similar a la que ofrece los titulares de la Cuenta Nómina Más DB de Deutsche Bank.

En el caso de Banco Mediolanum, se permiten hasta cuatro extracciones mensuales pero siempre superiores a los 100 euros. Dado que el banco bonifica hasta tres euros de la comisión que puedan cobrar, están incluidos todos los cajeros españoles.

En tanto Evo Banco tiene acuerdos por los que sus clientes pueden operar gratis en 18.000 cajeros de España, pertenecientes a las redes Euro 600, Euronet, Euro Automatic Cash y de las entidades Bankinter, Targobank, Caja Rural, Cajamar, Banca March, Caja de Ingenieros, ING y Deutsche Bank.