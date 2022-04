CEOE rechaza la propuesta sindical y plantea subir salarios un 8% en tres años: el acuerdo se aleja

Nuevo bache en las negociaciones de los salarios en convenio. CEOE ha rechazado la última propuesta de los sindicatos de establecer una senda de crecimiento de los salarios a cuatro años vista con cláusulas de revisión salarial para compensar por la alta inflación de este año en los tres ejercicios siguientes, y en su lugar ofrece un alza del 8% entre este año y 2024.

Así lo confirman a Economía Digital en fuentes del diálogo social, que confirman el fracaso en los últimos contactos para negociar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), caducado desde 2020, al señalar que el rechazo a la propuesta sindical ha sido «tajante» por parte de la CEOE, quien insiste en la moderación salarial. Los sindicatos amenazan con dar la batalla y elevar la conflictividad en los centros de trabajo si no se logra un pacto salarial.

El último intento de los sindicatos de acercar posturas para alcanzar un acuerdo antes de la Semana Santa plantea un incremento de los salarios del 3,4% este año, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024 a revisar con la inflación, pero unido a otro alza extra para recuperar la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la alta inflación actual, que alcanzó el 9,8% en marzo.

Leer más: Los sindicatos piden garantizar el poder adquisitivo de salarios y CEOE rechaza ligarlos al IPC

La propuesta recoge también una revisión de esas subidas para compensar por la inflación al plantear que pudiesen sumarse un alza adicional resultante de la inflación media y el cierre de subida salarial del año, de forma que este podría recuperarse el 50% del diferencial entre ambos parámetros, un 25% en 2023 y otros 25% en 2024, y para 2025 el esquema vincula el alza al dato del IPC de diciembre de 2024 más un 0,25 % adicional.

Es decir, los sindicatos proponen repartir el impacto de la inflación de este año en varios ejercicios las subidas podrían ser del 3,4% este año, un máximo del 3% el año que viene y un 2% los dos años siguientes más el adicional que se registrase en función de la inflación de 2022 y 2023.

Las negociaciones se han ido sucediendo desde finales del año pasado con discreción para no entorpecer los contactos, aunque la invasión de Ucrania por Rusia, que llevó al Gobierno a impulsar un pacto de rentas con moderación salarial y control de beneficios y dividendos empresariales, ha ralentizado la negociación del alza salarial en convenios, de nuevo encallada tras el ‘no’ de CEOE a la propuesta de CCOO y UGT.

Cláusulas de revisión salarial: el 29,1% de trabajadores está acogido

Sin embargo, fuentes sindicales explican que CEOE se ha negado y sólo admitía unos alzas del 3% este año y un 2% los dos siguientes ejercicios, algo que los sindicatos critican al estarse firmando actualmente convenios «muchos mejores». Precisamente el Ministerio de Trabajo ha publicado los datos de salarios pactados en convenio que subieron una media del 2,36% hasta marzo, una décima más que en febrero y casi un punto por encima del promedio de 2021 (1,47%), pero muy lejos del IPC (9,8% en marzo). Además, casi un millón de trabajadores cuenta con un alza salarial pactado para este año del 5,7% de media.

Para CCOO sigue siendo «imprescindible» la existencia de cláusulas de garantía salarial para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, dada la elevada inflación que hay en estos momentos y que se va a mantener aún un tiempo. Con todo, los sindicatos mantienen que seguirán negociando. Los sindicatos admiten que no es realista elevar salarios con el IPC actual al situarse próximo al 10%, y por ello plantean compensar esta inflación en un periodo de tres años.

Según los últimos datos de Trabajo, la mayor parte los convenios registrados hasta marzo no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo, ya que de los 1.892 convenios contabilizados, sólo 304, es decir, el 16% del total, contaban con una cláusula de garantía salarial y de ellos, 231 contemplan que esta se aplique con efectos retroactivos.

De esta forma, los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a más de 1,43 millones de trabajadores, el 29,1% del total, por lo que el porcentaje de trabajadores acogidos va ‘in crescendo’, ya que en febrero era el 28,7% al añadirse unos 200.000 trabajadores más. Con todo, el 70% de los trabajadores carece de una de estas cláusulas, tras haber sido residuales en los últimos años, al bajar al entorno del 15%, frente a los altos porcentajes que presentaba en los años de inflación alta.

CEOE ofrece un alza del 8% en tres años condicionado al empleo

Desde la patronal señalan a Economía Digital que la propuesta realizada por los sindicatos es «inaceptable» al suponer un intento de indexar los salarios al IPC, algo que es «inasumible a todas luces» por el coste que podría comportar para las empresas ante eventuales shocks como los sucedidos en los últimos años.

En su lugar, CEOE ha endurecido su anterior propuesta realizada a mediados de marzo en la que se recogía un alza salarial del 9% en tres años, en su lugar ahora ofrece un máximo del 8%: incremento del 3,5% este año, del 2,5% en 2023 y del 2% para 2024 y según la situación del sector y la empresa, en línea con la moderación de la inflación prevista para este periodo, según apuntan fuentes empresariales.

Estos incrementos estarían condicionados a que sean compatibles con el mantenimiento y la creación de empleo, al tiempo que vuelven a exigir que las mejoras salariales se incorporen en los contratos públicas. Desde la patronal recuerdan que las previsiones de inflación del Banco de España, tras haber escalado al 9,8% en marzo, son de una tasa media del 7,5% para este año, moderándose al 2% en 2023 y al 1,6% en 2024.

Leer más: CEOE pide evitar subir salarios y precios para no provocar una espiral inflacionista

El anterior planteamiento era subir salarios un 2,5% este año, más un 1% adicional si el incremento de la productividad por trabajador sobrepasa el 2% y el empleo crece más del 2%; para 2023 insta a elevarlos un 2%, más un 1% adicional ligado a. que la productividad se eleve un 2% y el empleo un 3%, mientras que para un 2024 sería un 5% más un 1% adicional con esas mismas condiciones.

En total, el alza que planteaba CEOE sería de entre un 6% y un 9% en tres años, aunque se mantiene abierto a seguir negociando en las próximas semanas. Desde el ala empresarial recuerdan que la negociación colectiva tiene la capilaridad suficiente para contemplar la realidad de cada sector, de forma que «sectores y empresas que sí son productivas pactan fuertes subidas de salarios por encima de la Inflación». No obstante, apuntan que la negociación del AENC significa dar unas pautas generales teniendo en cuenta todas las realidades y todos los sectores, no solo los que destacan favorablemente.

Fuentes del diálogo social confirman que por ahora no hay una reunión oficial confirmada pero aseguran que seguirán los contactos incluso durante el periodo de la Semana Santa con el fin de intentar cerrar un acuerdo que, en todo caso, no llegará previsiblemente hasta finales de abril o ya mayo, una vez Bruselas resuelva la medida de desacople de los precios del gas de la electricidad.