Cinco consejos para ahorrar energía con la calefacción

Ante la subida de precios de la energía y la bajada del mercurio en los termómetros, son muchas las personas que se plantean como gestionar el consumo de la calefacción para reducir el importe correspondiente en las facturas de los suministros. Te mostramos todas las claves.

Revisa los radiadores

Para ahorrar energía es crucial mantener los radiadores en buen estado, tal y como remarca en su blog la entidad financiera BBVA. Por ese motivo, se recomienda purgarlos cuando comience el invierno, pero también ir limpiandolos de forma periódica.

También se aconseja comprobar que las válvulas para usar el sistema de calefacción funcionen de manera correcta. Pues, si no es así, deberían cambiarse para asegurar el funcionamiento óptimo del aparato. En esta línea, se sugiere no tapar los radiadores con ropa, ni tampoco rodearlos de muebles. De esta manera, se evitará que estos elementos absorban el calor y no se reparta por todas las estancias.

Instalar una caldera de bajo consumo

Otra de las acciones que contribuyen a rebajar la factura de la calefacción es la instalación de una caldera de bajo consumo. Si bien la inversión inicial puede ser más elevada, el ahorro en el largo plazo también será mayor. Así, se recomienda elegir un modelo eficiente, como las calderas de condensación. Asimismo, es recomendable revisar de forma periódica el aparato, para confirmar que funciona de forma correcta.

Aislar la vivienda

«Entre un 25% y un 30% de las “necesidades” energéticas que se tienen en una casa, en lo relativo a calefacción, se generan por el calor que se “escapa” a través de los huecos de las ventanas, al no estar bien selladas, o de las puertas», asegura la entidad financiera. Precisamente, por ese motivo, sugiere comprobar que el aislamiento de la vivienda es el adecuado. De no ser así, aconseja la instalación de dobles ventanas, lo que permite ahorrar en torno un 50% en la calefacción.

Apagar y encender la calefacción

Una de las claves para ahorrar energía es controlar el consumo, apagando la calefacción cuando no se esté dentro de la vivienda. Así, es fundamental planificar adecuadamente el encendido y apagado del sistema, para consumir energía únicamente cuando sea necesario.

Ventilar la vivienda a primera hora

A pesar de que ventilar la vivienda es indispensable, se aconseja elegir bien el momento del día en el que se hace, para evitar que se escape el mínimo de calor. En este sentido, a primera hora de la mañana es el momento idóneo, puesto que a mediodía y por la tarde la casa lleva horas acumulando calor.