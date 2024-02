Cinco de cada diez consumidores prefiere no comprar ropa de segunda mano

La compra de prendas de segunda mano no gusta a un 52% de los consumidores en España, pero algo más de la mitad 50,2% sí ofrece las prendas que usa en plataformas como Vinted o Wallapop.

Son algunas de las conclusiones del ‘Estudio de Conducta y Comportamiento del Consumidor en el Sector Textil y de la Moda’ realizado por Kantar por encargo de ModaEspaña, que fue presentado este viernes por el director corporativo de Tendam, Ignacio Sierra; la Fashion & Beauty Business Director Kantar, Rosa López y el sociólogo y experto en moda Pedro Mansilla.

El responsable de la empresa de marcas como Springfield, Cortefiel o Women’secret señaló que existe un «error de percepción» ya que, aunque se esté intentando recuperar el aprecio a la durabilidad de las prendas la moda ha girado en los últimos años hacia el ‘low-cost’ y es ahí donde podría jugar un papel la segunda mano.

En su opinión, este mercado tiene más sentido para segmentos del mercado de lujo, pero no para el ‘market-premium’ en el que sitúa a la mayoría de marcas españolas. «No tiene sentido por durabilidad, prestaciones y aspiración», afirmó. Según el estudio de Kantar, la principal razón para no comprar ropa de segunda mano es el reparo a usar prendas usadas por otros (47%), seguida de los posibles daños que pueda tener (24%) o la desconfianza hacia los productos (17%).

Asimismo, Sierra subrayó que existe una enorme diferenciación entre las tendencias de la moda y la realidad diaria de los ciudadanos, ya que, según la encuesta, un 62% de los consumidores no basan sus compras en los productos de última tendencia y en la misma proporción creen que no es importante ir a la última. Además, un 76% afirma que no renueva su armario cada temporada.

Con todo ello, pese a que un 18% de los consumidores afirma que le gusta la segunda mano, Pilar López (Kantar) subrayó que la cuota de mercado que supone en España no llega ni al 1%, mientras que en Francia ya se sitúa en el 4%. No obstante, el incremento en España está alcanzando una tasa cercana al 15%.

Información

Acerca de la sostenibilidad de los productos, el etiquetado de las prendas también juega un papel relevante. Según el estudio, sólo para un tercio de los consumidores la etiqueta es muy importante y en la misma proporción, necesitan más información acerca del proceso de fabricación, procesos de transporte, etc.

Sin embargo, dos tercios de los compradores reconocen cortar las etiquetas y casi la mitad desearían etiquetas reducidas de tamaño o un QR. Para el director corporativo de Tendam, este fenómeno se produce por un choque entre los deseos del consumidor -sentirse concernido por los procesos por conciencia ecologista- y lo que realmente quiere.

Acerca de la información que busca el consumidor, el 41% afirma buscar los materiales de los que está compuesta una prenda y un 35% dice fijarse en el porcentaje de materiales. Una cuarta parte de los encuestados señala que ciertos materiales o mezclan le provocan un rechazo y más de un 58%, en definitiva, asegura sentirse interesado por cómo se ha fabricado o de qué esta hecha una prenda.

Legislación

Por último, el informe también ha preguntado por el conocimiento del consumidor sobre la legislación en el sector textil. Hasta un 50% considera no tener suficiente información sobre las normativas, pero, en cambio, sólo un 13% busca información acerca de los procesos de fabricación de las marcas de la industria textil.

Sierra criticó que en muchos foros como la ONU se venga sosteniendo que la industria sea la segunda más contaminante del mundo y afirmó que si se producen emisiones es porque una de las más extendidas internacionalmente. Pidió corregir los efectos negativos y una legislación «clara» que facilite la producción y advirtió de que el 70% de las emisiones de una prenda corresponden al uso que haga el consumidor.