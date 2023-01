El coche de segunda mano cierra un año negro y no espera mejoras en 2023

La escasa oferta ha llevado a la venta de los coches de segunda mano a anotar sus peores cifras en casi diez años. El 2022 fue un año negro para el mercado de ocasión, sobre todo por la falta de stock, pero también por los precios, constantemente en alza, lo que impide al sector contemplar un cambio de tendencia para 2023.

Así lo denotan los últimos datos proporcionados por Faconauto y Ganvam, las patronales que representan los concesionarios y distribuidores españoles. En 2022 se vendieron casi 1,9 millones de turismos y todoterrenos de segunda mano, un 6% menos que en el año anterior. De hecho, el registro fue negativo casi todos los meses del año, encadenando en diciembre once meses a la baja, con una reducción del 9,3% hasta los 191.077 coches vendidos.

Según analizan desde los concesionarios, la caída en las transferencias de vehículos de ocasión es un síntoma más “del delicado momento que vive la automoción” en España y Europa. “Con las matriculaciones de vehículos nuevos bajo mínimos, tampoco el usado está siendo un revulsivo”, añaden. Por su parte, las distribuidoras lamentan que las malas previsiones se hayan cumplido y aseguran que el mercado de ocasión cerró el ejercicio, volviendo a volúmenes de 2015 por la falta de stock de modelos jóvenes.

De hecho, esta es la raíz del problema. Con la contracción de las ventas de modelos nuevos derivadas de las disrupciones en la producción de vehículos por la falta de piezas, el mercado de segunda mano se ha quedado con una limitada oferta de coches seminuevos, los que usualmente suscitan una demanda más alta. En este sentido, las tensiones en la cadena de suministro han obligado a operadores de renting, empresas y alquiladoras a retener su flota más tiempo del habitual, dejando de nutrir de estos modelos jóvenes al mercado de ocasión.

En cifras, las operaciones con modelos de entre uno y tres años se desplomaron un 20,4% hasta situarse en las 128.636 unidades salidas a la carrera. Los turismos de menos de un año, que representan un 6,6% del total, pegaron un bajón del 18%.

Envejecimiento del parque

Ante esta limitada oferta de los coches más jóvenes, los compradores se han lanzado a la caza del stock existente, es decir, de los modelos más antiguos. Las operaciones con vehículos de más de 15 años han cerrado el 2022 en positivo, con un crecimiento del 6,2%, hasta alcanzar las 727.597 unidades. Según Faconauto, se tratan de operaciones hechas entre particulares, una tendencia que difiere del mercado de los países del entorno.

Casi cuatro de cada diez ventas el año pasado tuvieron como protagonista un modelo antiguo y altamente contaminante, un punto de preocupación para el sector, si en el horizonte se encuentran los objetivos de reducción de emisiones y la transformación hacia una movilidad eléctrica. Para Ganvam, esto evidencia “la necesidad de reenfocar las estrategias de descarbonización para conseguir parar en seco el envejecimiento del parque y acelerar la consecución de objetivos”.

De cara a este 2023, el sector no pronostica una mejora de la situación. Con la previsión de vender unos 900.000 automóviles nuevos, un crecimiento respecto al 2022, pero lejos de las cifras previas al covid y a la crisis de abastecimiento, la rueda seguirá estancada y continuarán los problemas en la oferta del mercado de ocasión. “De cara a este 2023, no parece que se vayan a dar las circunstancias para que haya un cambio de tendencia, ya que las matriculaciones de vehículos nuevos no mejorarán de manera clara o se estancarán”, apunta la patronal de los concesionarios.

Los precios se dispararon en 2022

El otro dolor de cabeza del mercado de segunda mano fueron las subidas de precios. La inflación generalizada, sumada a la baja oferta con una demanda constante, causaron crecimientos a doble dígito del precio medio de oferta de los vehículos de ocasión en varios meses del año 2022.

Aun así, parece ser que la cifra tocó techo en diciembre, con un aumento de apenas del 2%, la subida interanual más baja del año, situándose en los 19.547 euros, según datos del barómetro de coches.net. Los primeros signos de esta estabilización de los precios se vieron en el tercer trimestre: en octubre un 8,6% y en noviembre un 5,4%.

Por otro lado, en los primeros nueve meses del año, el crecimiento interanual supero en todas las ocasiones el 10% con un tope récord en marzo, cuando alcanzó el 18,6%. A lo largo de esos meses, se superó el máximo histórico del precio de oferta del vehículo de ocasión en siete ocasiones.