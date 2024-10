La Comunidad de Madrid creará una Agencia Logística en 2025

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez, ha anunciado la creación de una Agencia Logística como uno de los objetivos para el próximo año.

Leer más: Arganda del Rey habilita su Recinto Ferial para el descanso de 200 agricultores antes de llegar a Madrid

Este anuncio se ha producido durante el encuentro «Conexión Madrid-Valencia, el nuevo eje del transporte en España» organizado por Economía Digital con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Valencia y la colaboración de la Generalitat Valenciana y EAE Business School Madrid.

Durante su intervención en la mesa junto al conseller de Medioambiente, Infraestructura y territorio de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, ha explicado cuáles serán las funciones de la agencia, haciendo hincapié en la ejecución de decisiones con la Comunidad Valenciana. Ambas autonomías pusieron en marcha la autopista ferroviaria para el transporte de mercancías entre la capital y el Puerto de Valencia.

La Comunidad de Madrid cuenta con el 70% de las empresas logísticas de España. Este volumen se traduce en 23 parques logísticos y 2 que se pondrán en marcha muy pronto. Además, el 90% de los contenedores que llegan al Puerto de Valencia se despachan en Madrid.

Respecto a la partida que se destinará el consejero ha manifestado que “en los próximos presupuestos autonómicos habrá una representación de la inversión” que se va a realizar.

“Coordinar con Valencia, otras comunidades y empresas privadas”

Rodrigo Domínguez ha expuesto algunos de los retos que la Comunidad de Madrid tiene para los próximos años, reiterando que la creación de la agencia servirá para “coordinar con Valencia, otras comunidades y empresas privadas”.

Este proyecto servirá para “mejorar el transporte ferroviario, por carretera y aéreo«. Desde la consejería reiteran la necesidad de un apoyo por parte de la Administración Pública para poder gestionar “de manera óptima” toda la logística.

Conexión Madrid-Valencia, el nuevo eje del transporte en España. Economía Digital

Respecto al transporte aéreo, ha señalado la situación actual de la terminal de carga del aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid Barajas, que necesita una ampliación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una inversión de 400 millones y “no se ha hecho nada”.

En cuanto a las mejoras ferroviarias, han solicitado la apertura de líneas entre la terminal intermodal de Vicálvaro, el Puerto Seco de Coslada y Mercamadrid, el centro neurálgico de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos de toda España.

“Si no quieren ayudar, por lo menos que no molesten”

El consejero ha señalado que desde la Comunidad de Madrid están dispuestos a colaborar, siempre y cuando haya una inversión acorde con las necesidades. “El Gobierno ya va tarde. Ha sido lento a la hora de aplicar los Fondos de la Unión Europea porque no ha sido su prioridad”, ha explicado Rodrigo Domínguez.

Finalmente, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha reconocido que en las comunidades autónomas no tienen “las suficientes capacidades a nivel logístico e industrial” pues no tienen “las competencias”. “Si no quieren ayudar, por lo menos que no molesten”, ha concluido.