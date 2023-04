Crisis en las familias españolas: el 22% no tiene dinero para viajar en Semana Santa

Alrededor del 22% de los españoles no podrán viajar en Semana Santa debido a problemas económicos, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada el miércoles.

El CIS llevó a cabo la encuesta a través de 2.571 entrevistas telefónicas realizadas entre el 28 y el 30 de marzo, y preguntó sobre diversos aspectos de las vacaciones de Semana Santa, como las razones para viajar o si se seguían las procesiones.

Turistas en la ciudad de Valencia. EFE/Manuel Bruque

De acuerdo con la encuesta del CIS, un 21,8% de los encuestados afirma que no planea viajar durante las vacaciones de Semana Santa debido a problemas económicos. Un 22,3% no podrá hacerlo debido a compromisos laborales, de trabajo o de estudio, mientras que un 16,1% ha decidido no salir porque no tienen ganas, no les gusta viajar o no tienen planes interesantes. Además, un 12,5% no podrá viajar debido a problemas de salud propios o de sus familiares.

De acuerdo con la misma encuesta, de aquellos que planean viajar en Semana Santa, el 43,2% lo hará para pasar unos días con su familia, el 24% para descansar en el campo, la montaña o la playa, y el 16,5% para hacer un viaje turístico dentro de España.

En relación con la Semana Santa

Respecto a la asistencia a las procesiones de Semana Santa, el 23% de los encuestados asiste regularmente, el 38% ha asistido en alguna ocasión, pero no lo hace de manera regular, y el 38,8% nunca asiste.

En cuanto a los servicios religiosos, el 14,2% de los encuestados asiste regularmente, el 29,9% ha asistido en alguna ocasión pero no de forma regular, y el 55,6% nunca asiste