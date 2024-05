¿Cuándo se cobra la paga extra de verano de la pensión?

El verano es una época ansiada por muchas personas, como los estudiantes, que vislumbran un periodo de tranquilidad en el que desconectar de las clases y los exámenes. Sin embargo, este momento del año, también es muy esperado por los beneficiarios de una prestación del sistema público de pensiones.

El motivo no es otro que el cobro de la paga extra, lo que conlleva que en el mes de junio los perceptores de las pensiones pueden llegar a doblar la cuantía que cobran mensualmente. No obstante, conviene tener en cuenta que no todos los pensionistas cobran este importe adicional. Descubre a continuación todas las claves.

Qué condiciones se deben reunir

Las personas que cobren una pensión no podrán disfrutar de la paga extra si tienen las nóminas prorrateadas, por lo que solo ingresan doce mensualidades. Por ejemplo, los beneficiarios que tienen derecho a una pensión después de sufrir una enfermedad común o un accidente no laboral, no perciben la paga extra.

Quienes cobran una pensión de viudedad, orfandad o jubilación tienen derecho a la paga extra

Por su parte, los perceptores de pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad, en favor de familiares o jubilación, sí figuran entre los afortunados que podrán cobrar dos mensualidades en verano, pero también en Navidad, cuando se cobra la siguiente paga extra.

Cómo se cobra la paga extra

El Estado es quien gestiona el desembolso de la nómina extraordinaria. El pago tiene lugar en el mismo día que se percibe la mensualidad de forma ordinaria, si bien no comporta que los pensionistas vayan a recibir la prestación exactamente en ese momento, tal y como puntualiza la Seguridad Social.

Tanto el pago de las pensiones como el de la paga extra se efectúa a mes vencido, por lo que se ingresa el primer día hábil del mes siguiente. Aun así dispone de hasta los primeros cuatro días del mes para llevar a cabo la transferencia a las cuentas de los pensionistas.

Cuándo se cobra

A pesar de ello, las entidades financieras suelen avanzar el ingreso del dinero que la Seguridad Social ingresa a los pensionistas que tienen derecho a cobrar la paga extra. Por esa razón, quienes cobran esta prestación económica pueden llegar a percibirla entre el día 22 y 26 del mes.

Los bancos suelen adelantar el pago de la paga extra algunos días a sus clientes. Foto: Pixabay.

Bankinter y la Caja de Ingenieros acostumbran a ser los bancos que realizan el ingreso más rápido, concretamente, suelen transferir la pensión el 23 de cada mes. Por su parte, los clientes de Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Ibercaja y Laboral Kutxabank acostumbran a percibir la pensión el día 24.

Mientras que Unicaja suele decantarse por ingresar el dinero de las pensiones el 25 de cada mes, ING lo hace en torno al día 26 y BBVA, Abanca y Evo Banco, alrededor del 27 de cada mes.

Cuánto suben las pensiones

Quienes cobren la paga extra de verano se llevarán una agradable sorpresa al observar que el importe se ha incrementado este año a causa de la revalorización de las pensiones. En el marco de este proceso, las pensiones contributivas de la Seguridad Social, así como las ordinarias y extraordinarias registrarán un incremento del 3,8% este año.

Por ejemplo, la pensión de jubilación con el importe mínimo para los jubilados de 65 años o más será de 11.552,8 euros, mientras que para los que tengan un cónyuge a cargo será de 14.466,20 euros. Los menores de 65 años recibirán como mínimo una pensión de 10.808 euros anuales, mientras que lo que tengan un cónyuge a cargo también recibirán 14.466,20.