Puede ser por un descuido, o por las prisas al salir, pero hay que tener en cuenta qué es lo que hay que llevar en el coche antes de salir a la carretera. De lo contrario, uno se arriesga a las multas de la DGT.

Porque las sanciones no solo penalizan a quien tiene una conducta temeraria o no respeta las señales de tránsito, sino también a los que no tengan su documentación en regla.

Qué documentos hay que llevar

Por ello, para evitar un disgusto con las policías locales o la Guardia Civil, cabe recordar que todos los conductores deben llevar consigo el DNI, el permiso de conducir y la tarjeta de la ITV.

Pero para aquellos que suelen dejar los documentos en cualquier lado, que sepan que es posible tener el carné cargado en el móvil, gracias a la app miDGT. No tenerlos consigo puede derivar en una multa de hasta 200 euros.

Hay que llevar la documentación obligatoria para evitar problemas en los controles./ DGT

La app miDGT permite tener el carné de conducir en el móvil, y evitar problemas si nos lo olvidamos en casa

Otros papeles que se recomienda tener en el vehículo son la póliza del seguro y el recibo del último pago.

Aunque desde el 2008 no es obligatorio llevarlo en el coche, sí es altamente recomendado para agilizar las gestiones en caso de accidente.

Nuevas multas de la DGT: no olvides llevar esto en tu coche desde marzo

La última reforma de la Ley de Tráfico ha cambiado el monto de algunas sanciones, donde las leves tienen una cuantía de 100 euros, las graves pueden llegar a una sanción de 200 euros y las muy graves se encuentran en los 500 euros.

Leer más: Cómo llevar en el móvil el permiso de conducir y los papeles del coche

Hay que revisar la documentación antes de salir con el coche. EFE/Archivo

No llevar aquellos documentos se considera una falta grave; misma clasificación por tener el permiso de conducir caducado, por llevar un dispositivo anti radar (no importa si está encendido o apagado), por usar el teléfono móvil con las manos, por exceso de velocidad o conducir en forma negligente.

Ya entre las faltas muy graves están arrojar objetos a la vía pública que pueden causar accidentes, no cumplir con las normas de auxilio, conducir con una alta tasa de alcohol o drogas, circular en sentido contrario, participar en competiciones ilegales o evitar un control policial o de tráfico, entre otras.