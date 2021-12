El suministro gas roza máximos mientras Lukashenko vuelve a amenazar con cortes a la UE

Continúa la escalada de precios del gas en medio de las tensiones entre la UE y Bielorrusia, cuyo presidente, Alexander Lukashenko, no ha escatimado en amenazas con cortar el suministro bloqueando el oleoducto por el que se abastecen varios países europeos situados en el centro-norte de Europa.

Mientras el gas alcanza este lunes los 118,8 euros el MWh, el segundo precio más alto desde que se tienen registros, el presidente bielorruso asegura que “no le quedará más opción” que cortar el flujo de gas si la UE recurre a imponer nuevas sanciones sobre el país como respuesta a la crisis migratoria que mantiene a miles de personas a la intemperie en la frontera entre el país y Polonia.

A ello se le suma el posicionamiento de tropas en la frontera entre Rusia y Ucrania, lo que vuelve a poner en juego las relaciones diplomáticas entre Rusia, quien abastece de gas al centro-norte de la UE a través del gasoducto Nord Stream 2 y la propia UE.

Se trata de una escalada en la tensión que culminó con el posicionamiento de tropas en la frontera y la amenaza por parte del G7 al Kremlin de pagar un “alto coste” si comete cualquier acto hostil en Ucrania.

La escalada de los precios del gas es justamente uno de los principales motivos por el que ha subido exponencialmente el precio de la luz, cuyo coste ya ha obligado, sin ir más lejos, a que varias empresas españolas cierren temporalmente al no poder hacer frente a los costes de producción.

Lukashenko mete prisa para las negociaciones migratorias: “no sobrevivirán”

El presidente bielorruso ha recordado en una entrevista televisiva a la cadena turca TRT que llega el invierno al país y que los refugiados, que permanecen a la intemperie, “no sobrevivirán”. ” Les damos todo lo que necesitan. (…) Nos cuesta dinero. Les pedimos que intenten tomar una decisión pero no les obligamos bajo ningún concepto”, asegura.

También ha denunciado que no están habiendo contactos con la UE respecto a la crisis migratoria y les acusa precisamente de querer imponer “su política” en el país. “Han decidido sacar adelante su política para Bielorrusia y ahora nos acusan de cosas. Las acusaciones no tienen base ninguna. ¿Por qué lo hacen? Para poder ejercer presión sobre nuestro país“, ha espetado.

En esta línea, también ha responsabilizado a EE.UU y a la UE de la crisis actual ya que, según opina, fueron estos países los que invadieron Irak, Siria y Afganistán, de los cuales huyen ahora miles de personas. “Estas personas no tienen una casa, no tienen medios de vida para alimentar y abrigar a sus hijos. Pero lo peor es que no tienen futuro allí”, ha lamentado.

Con todo, a la crisis humanitaria desatada en la frontera norte de la UE se le suma un conflicto -que podría pasar a ser bélico- que bloquearía la llegada del gas que necesitan países como Alemania para la generación energética.

Con respecto a España, el suministro de gas llega a través de Argelia tanto en barco como a través del gasoducto Medgaz después de que la crisis diplomática con Marruecos hiciera que el gobierno de Mohammed VI terminara por bloquear un segundo gasoducto por el que se bombeaba esta materia prima a la Península Ibérica.