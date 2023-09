Pere Navarro ha cumplido cinco años como delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona con energía para seguir otra legislatura y tirar hacia adelante proyectos tan ambiciosos como la ampliación de DFactory y el centro de talento en el edificio de Correos ante el muelle de Barcelona. Pero lo más inminente es el BNEW, un hijo de Navarro nacido en pandemia (2020) y que está dando muchas alegrías a su padre.

Pregunta: El BNEW está a la vuelta de la esquina…

Respuesta: Sí, la primera semana de octubre. Se volverá a hacer en el DFactory, porque el año pasado se hizo allí por primera vez y funcionó muy bien y, además, le da contenido al edificio, ya que al final estamos hablando de nueva economía. Habrá muchos verticales, 500 speakers, 140 horas de contenido y 100 panels. Son verticales que tienen cada uno su plató y su grupo de debate, pero se interrelacionan entre ellos. Y yo creo que es el único evento que lo que hace es relacionar distintos mundos. Cuando vas al salón del automóvil, va de automóvil, el Alimentaria reúne a la industria de la alimentación… pero en BNEW todos los temas están interrelacionados porque en nuestra realidad, lo están.

¿Qué temas se van a tratar?

Proptech, de las tecnologías aplicadas a la construcción y al inmobiliario, que está creciendo de forma espectacular. La salud, que desde el punto de vista social es muy importante, pero también desde el punto de vista económico y de la nueva economía. Por ejemplo, en la impresión 3D, que lo trabajamos en el Consorci y en el DFactory. La industria digital, que liga con el DFactory, y ya ha estado en los tres BNEW anteriores. La movilidad, que también tiene que ver con las condiciones de la nueva economía. El tema del talento, el comercio electrónico, la logística, todas estas cosas que generan necesidades en cuestión de movilidad y de sostenibilidad.

La sostenibilidad es uno de los temas del momento.

En sostenibilidad hemos hecho una apuesta por los ODS (objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas) y hablaremos de cómo aplicarlos. También hablaremos de talento, que afecta a todos los otros temas porque lo que necesitan todas las empresas de la nueva economía es talento, y todas tienen problemas para encontrar personas formadas con los perfiles que demandan. Y eso está ligado con la formación, no solo con la universidad sino con la formación profesional e incluso colegios.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca. Imagen: Consorci de la Zona Franca

¿También?

Este año hemos hecho visitas de colegios al DFactory y a empresas del polígono para estimular que los niños y las niñas vean el mundo productivo real y que las niñas se incorporen a profesiones tradicionalmente de hombres. El resultado ha sido espectacular, porque no es evidente lo que hacen por ejemplo los de Akzo Nobel, de pinturas, o los de Covestro, química, pero entras allí y es otro mundo, están ensayando nuevos materiales, nuevos procesos, etc… Entonces van los chicos y las chicas allí y alucinan y puede que se planteen dedicarse a eso en vez de ser futbolistas. Y el tema de la experiencia es todo lo que hacemos en la terraza, de tipo gastronómico, musical, de artes plásticas y todo esto, que evidencia que el BNEW se hace en Barcelona y todas estas actividades están relacionadas con la ciudad de Barcelona.

¿Conocen el impacto del BNEW para Barcelona y para las empresas que participan en él?

Nosotros sabemos los contactos que hay, pero es más difícil saber cuántos de esos contactos terminan en negocio. Es un evento híbrido, cada vez más físico, pero híbrido, y esta cualidad lo que hace es que sea muy internacional, en la última participó gente de 140 países. Al ser tan internacional, también se genera más relación y oportunidad de negocio, porque el negocio ya no es local sino internacional. Entonces si lo que haces es estimular que participe gente de todo el mundo, y cada año vienen más, todo esto genera contactos y negocio. El impacto de marca sí que es muy importante, porque no hay ningún otro evento en el mundo como el BNEW, todavía no nos han copiado. Y eso se hace la primera semana de octubre en Barcelona.

¿Hay algún sector en auge por el que vaya a apostar este BNEW?

La salud. Ya era importante, pero con la pandemia se ha puesto de relevo las necesidades que tenemos. La primera vacuna europea se ha creado en Amer (Girona), la de Hipra, una empresa que hacían vacunas veterinarias. Está creciendo de una forma espectacular. Con impresión 3D hay gente que fabrica instrumentos musicales, motos, pero también prótesis, y están empezando a fabricar tejidos, como piel para las quemaduras, huesos y reproducciones de órganos. Desde que existe la humanidad, existe la salud, porque la gente se ponía enferma y alguien intentaba curarla, pero en cambio, es un sector que está creciendo de una forma espectacular.

Y en prevención.

Así es. Los relojes inteligentes que llevamos nos dicen las pulsaciones, y hablamos de prevención y tecnología. Tenemos una empresa instalada en DFactory que ha hecho una aplicación que te enfocas la cara con la cámara del móvil, te mira y te dice si estás estresado, la presión, si puedes tener alguna enfermedad o si tienes que ir al médico. Esto puede ayudar mucho sobre todo en zonas rurales, donde cada vez cuesta más que vayan médicos, donde cada vez se optará más por la medicina de forma remota, para que la persona no tenga que ir al médico si no es nada relativamente grave. La inteligencia artificial también se aplica a la medicina, te dirá si tienes que pedir hora a tu médico o ir rápidamente a urgencias.

El DFactory, Correos y las incubadoras

Pere Navarro en DFactory. Imagen: Consorci de la Zona Franca

¿Como va el DFactory?

Estamos muy contentos porque estamos en el 80% de ocupación, tenemos más de 30 empresas y algunas que se tienen que incorporar y aún no lo han hecho. Funciona muy bien, tanto desde el punto de vista de edificio emblemático como desde el punto de vista que más buscábamos, que era que las empresas colaboraran entre ellas. Hay muchas empresas que no se conocían y lo han hecho en el DFactory y eso ha hecho que se crearan proyectos nuevos, que son útiles para la sociedad y generadores de negocio y creadores de empleo.

Si funciona tan bien, ¿para cuándo la fase 2?

Estamos sorprendidos de lo bien que está funcionando el edificio. Cuando lo construimos, ya sabíamos que había interesados, como H&P y Leitat, sabíamos que había agua en la piscina, pero nos hemos dado cuenta que hay mucha demanda, y ahora son las empresas, cuando ven que hay todo este ecosistema, las que piden venir. Pero el problema es que se nos están acabando los metros cuadrados. Eso nos ha hecho pensar que tenemos que tirar hacia adelante la segunda fase y en total tendremos 100.000 metros cuadrados.

¿Cuándo se iniciará?

Estamos hablando con grupos inversores para que hagan la inversión. El terreno es nuestro, lo alquilaremos, y ellos construirán los edificios, que se puede hacer por fases, y los comercialicen. La idea es que lo puedan hacer muy rápido, porque tenemos muchas empresas aquí que están creciendo de forma espectacular, están multiplicando su facturación por dos y por tres cada año, y empresas de fuera que están interesadas. Intentaremos en esta legislatura tenerlo todo terminado.

¿Cómo cambiará esto la Zona Franca?

Con esto, Barcelona se termina de convertir en una capital mundial de la industria 4.0. Con el DFactory ya pasa, pero aún más, la gente vendrá a verlo y a instalarse aquí. Y queremos que el polígono sea el Distrito 4.0, porque esto impregna todo el polígono. Tenemos peticiones de ubicarse en el polígono industrial de actividades sin valor añadido, como aparcamientos de camiones, pero estamos diciendo que no. Queremos crear un entorno de industria 4.0 en el que todo esté interrelacionado. No tiene ningún sentido que haya un aparcamiento de camiones. Sí que sería interesante económicamente, pero desde el punto de vista de los puestos de trabajo, de la actividad, de la imagen y del futuro del polígono es mucho más interesante este tipo de actividad.

Otro de sus proyectos más queridos: el edificio de Correos frente al muelle en el que quiere hacer formación. ¿En qué punto está?

Estamos intentando ponernos de acuerdo. Correos quiere vender el edificio, nosotros queremos comprarlo y estamos tratando de superar este trámite y ponernos de acuerdo en un precio. Ambos somos públicos, por tanto no podemos pactar un precio sino que alguien nos tiene que decir lo que vale. Ahora tenemos varias valoraciones que no coinciden, porque es un edificio muy singular, con una calificación de usos de correos y telégrafos, catalogado, de 30.000 metros cuadrados, en el frente marítimo de Barcelona, y necesitamos una fórmula para tener una valoración en la que todos estemos de acuerdo.

¿Cuándo?

Hasta que no haya nuevo Gobierno en España, no lo tendremos.

Habrá que esperar.

Es un proyecto que nos hace mucha ilusión. Al alcalde de Barcelona también, ha hecho seguimiento de toda esta historia y para la ciudad es muy importante, y a nosotros nos ilusiona este proyecto en el centro de Barcelona. En el DFactory tenemos la industria 4.0 y allí tendríamos una pata urbana en la que se trabaja el talento. Además, contribuiría a mejorar mucho el ambiente de aquella zona de Barcelona.

¿Cómo va la incubadora 3D?

Justo ahora estamos haciendo un estudio para valorar las empresas incubadas, que son más de 100, y ver su supervivencia, porque nos hacen ver dónde estamos y hacia dónde queremos avanzar. Ya sabes que muchas de estas empresas se crean, se incuban y luego no cuajan o se venden rápidamente. Tenemos algunas que han crecido bastante, eso lo sabemos, pero estamos esperando terminar de hacer los números.

¿Y la de la logística 4.0?

Ya tenemos 30 empresas y estamos sorprendidos muy favorablemente. Hay unos que tienen unos drones, otros tienen el Blablacar de los paquetes: si vas a Madrid en coche, lo pones en la app y llenas el coche de paquetes de personas que quieren mandar cosas a Madrid, y tu compartes gastos con ellos. Otro unos lockers refrigerados. La gente tiene unas ideas impresionantes.