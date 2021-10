España se enfrenta a Alemania con su propuesta para cambiar el mercado eléctrico europeo

España se ha ganado un puñado de detractores con la propuesta que ha realizado en el seno de la Unión Europea para flexibilizar el marco regulatorio del mercado eléctrico con el objetivo de paliar el incremento histórico de la luz. Un bloque de once países, liderado por Alemania, ha anticipado ya su negativa a cualquier modificación de calado sobre la actual normativa.

La secretaria de Estado para la Energía, Sara Aagesen, ha cargado contra los estados miembro que han plantado cara a España, antes incluso de que la iniciativa se presentara en la cumbre de hoy en Luxemburgo. “No tiene mucho sentido puesto que ya sabemos que va a haber un análisis”, ha lamentado.

Leer más: El Gobierno pide a Bruselas más libertad para controlar el precio de la luz

El Gobierno ha redactado un documento en el que se reclama una mayor libertad para fijar los precios de la luz en el mercado mayorista, de manera que se pueda desvincular la fórmula de algunos elementos externos como el incremento del coste del gas que proviene del extranjero.

“Creemos que el funcionamiento del mercado eléctrico, del gas y de los derechos de emisión tiene que ser revisado”, ha ratificado Aagesen.

📍La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, asiste hoy al Consejo Extraordinario de Ministros de #Energía en #Luxemburgo con el propósito de compartir con el resto de 🇪🇺 propuestas concretas y extraordinarias para paliar el auge del precio de la electricidad🔌



📺👇 pic.twitter.com/Oq93t2Ds8e — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) October 26, 2021

La delegada de la comitiva española ha insistido en actuar sobre estos tres grandes bloques para intentar reconducir la crisis energética, después de que la Comisión Europea haya postergado al menos hasta diciembre la aprobación de cualquier medida. “España hoy viene con propuestas contundentes”, ha enfatizado.

España busca socios para impulsar su reforma del mercado eléctrico europeo

Ahora, España deberá encontrar socios entre el bloque comunitario para tratar de afianzar su iniciativa. Algunos países como Francia, la República Checa y Grecia también han advertido en los últimos días la necesidad de incorporar cambios en las normativas europeas, aunque todavía no han estudiado el documento presentado.

Los que ya han anticipado su rechazo son Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Bélgica y Suecia que han secundado una declaración exigiendo que no se intervengan los mercados de la luz ni del gas para no tocar el sistema marginalista.

El Gobierno español sí que cree que hay que adoptar “acciones urgentes”, aunque se alteren temporalmente las reglas del juego. “Un porcentaje muy pequeño del marginalismo, en torno a un 20 % de la generación eléctrica está vinculada al gas, está ofreciendo a España precios altísimos del mercado mayorista”, ha remarcado Aagesen.

La Comisión Europea duda de la fórmula presentada por España

La Comisión Europea se ha comprometido a revisar la propuesta enviada por España para frenar la escalada del precio de la luz, aunque ha advertido sobre las dudas que le genera la creación de un mercado paralelo en el que se desvincule el precio del gas o de las renovables.

“No está totalmente claro cómo funcionará en la práctica un sistema con precios para las distintas fuentes de energía o si será la mejor alternativa que el diseño actual del mercado eléctrico”, ha admitido la comisaria de Energía, Kadri Simson, tras la cumbre de Luxemburgo.

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, a su llegada a la cumbre de Luxemburgo. EFE

La responsable del área ha remarcado que un cambio de modelo puede tener un impacto sobre la competitividad de las empresas o condicionar los planes para la transición energética marcados por el bloque comunitario.