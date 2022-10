Este es el nuevo permiso para padres de 8 semanas por hijo

La futura ley de familias que el Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros antes de que finalice octubre contemplará un nuevo permiso de ocho semanas para los progenitores hasta que el hijo cumpla los ocho años.

Las condiciones concretas de dicho permiso aún se tienen que concretar, pero se tratará, en principio, de un permiso no retribuido y las familias podrán decidir si acceden o no al mismo. Además, será independiente de la baja maternal o paternal por nacimiento de 16 semanas, que no se verá afectada.

Renta de crianza de 100 euros

La ley de familias ampliará también, previsiblemente, la renta de crianza de 100 euros al mes para hijos de entre 0 y 3 años a ambos progenitores y no solo a las madres trabajadoras, como sucede hasta ahora.

Dicha renta de crianza se extenderá a las personas con hijos menores de 3 años que estén o hayan estado en la Seguridad Social o mutualidad durante 30 días o hayan recibido una prestación (contributiva o asistencial) del sistema de protección del desempleo. La cuantía será de 100 euros por cada hijo menor de 3 años hasta que alcance dicha edad.

Por otra parte, la ley también considerará como familias numerosas a las monoparentales con dos hijos y contemplará un permiso de siete días al año para que cada trabajador pueda cuidar de familiares o convivientes. Dicho permiso servirá para que las personas trabajadoras puedan quedarse en casa cuidando de sus hijos, de una persona mayor o acompañar al médico a su pareja.