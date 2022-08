Este es el máximo de dinero que puedes llevar en efectivo por la calle

Aunque cada vez el uso de efectivo es cada vez menos recurrente tras la pandemia del covid-19 y por las nuevas formas de pago como el contactless, Paypal o Bizum, es necesario saber que en España existe un máximo de dinero en efectivo que puedes llevar por la calle si no quieres recibir una multa.

El límite de dinero en efectivo que en nuestro país está establecido en los 100.000 euros, aunque es posible portar una cantidad superior. En este caso, es necesario adquirir una declaración firmada que justifique el movimiento de este dinero.

La declaración debe especificar el portador, propietario, destinatario, remitente, importe, naturaleza, procedencia, uso previsto, itinerario y modo de transporte.

Hasta 600 euros de multa

No aportar esta documentación al banco o a la Agencia Tributaria, no llevar el documento junto al dinero en efectivo, una declaración incompleta o no veraz puede conllevar multas con importes de entre 600 euros hasta el 50% del valor incautado. Además, los agentes policiales pueden inmovilizar el dinero hasta que se complete o verifique la documentación.

Futuro del efectivo en España

El futuro del efectivo en España está en la cuerda floja y es que los españoles prefieren pagar con tarjeta que en efectivo. Aunque el Banco Central Europeo calculaba en 2020 que los españoles utilizaban el efectivo para más del 80% de sus transacciones, un estudio de Funcas muestra que antes de la irrupción de la pandemia, los españoles ya preferían el pago electrónico o digital (60,17%) sobre el efectivo (30,83%).