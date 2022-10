Estos son los cambios que el Gobierno quiere aplicar en despidos a mayores de 40 años

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto encima de la mesa la propuesta de un «despido reparativo o restaurativo», es decir, que las indemnizaciones se calculen en función de la situación personal y profesional del trabajador.

La ministra dijo durante su intervención en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica el 26 de octubre que si un joven preparado y formado es despedido va a poder reincorporarse al mercado de trabajo fácilmente, por lo que no va a necesitar la misma indemnización que un «señor de una edad» cuya carrera se ve frustrada al ser despedido.

Revisar las causas de despido a partir de una edad

En concreto, la vicepresidenta segunda afirmó que «el problema no está en la indemnización, está en la restricción de causas. Que se pueda o no se pueda despedir». En esta línea consideró que se debe eliminar «el edadismo del mercado de trabajo» en España, porque se habla mucho de los jóvenes y «el problema está en los mayores de 45», un millón de personas a las que no se da una oportunidad cuando están en lo mejor de su profesionalidad.

No obstante, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticó la propuesta de la vicepresidenta y Díaz matizó después que su ministerio «no está trabajando en la reforma del despido en España». Añadió que su cartera no abordará la reforma del Estatuto de los Trabajadores hasta que culmine la mesa de diálogo social sobre formación.

También alejó la reforma la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño: «No conozco esas propuestas, pero en todo caso esto no se ha debatido en el seno del Gobierno», aseguró en declaraciones a los medios.

La CEOE defiende que la reforma sería perjudicial

Garamendi cargó contra la posible reforma afirmando que el despido reparativo puede suponer una «traba» para determinados colectivos. “Las empresas privadas no contratarían a gente que sabes de antemano que sus despidos van a ser más elevados que otra gente”, afirmó.

A este respecto, el presidente de CEOE criticó que es un planteamiento “bastante viejo” y explicó que es algo que ya se implantó “en la época de Primo de Rivera”, se mantuvo en el franquismo y se “suprimió” en democracia porque “lo que puede parecer que es interesante” puede ser “una traba” para algunos colectivos.