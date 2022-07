Sube el euríbor: estos es lo que dicen los expertos sobre las hipotecas

El euríbor continúa creciendo. En concreto, el indicador empleado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, ha escalado en julio hasta el 0,992%. El resultado, que es el más elevado de la última década, comportará un aumento de las cuotas en los préstamos hipotecarios concedidos por los bancos.

La subida del euríbor se suma a la de los tipos de interés anunciada por el Banco Central Europeo (BCE) hace tan solo unos días. La decisión de la institución financiera llegó después de más de una década marcada por el descenso en los tipos de interés y con unas cifras de inflación que alcanzaron el 8,6% en junio en la zona euro y se dispararon hasta el 10,8% en España este mismo julio.

Así, el BCE efectuó una subida en los tipos de interés de 0,5 puntos porcentuales, y consecuentemente, del 0% al 0,5%. Cabe destacar que en los últimos quince años, los tipos de interés en Europa marcaron un máximo cercano al 5% y posteriormente fueron reducidos al 0% para ayudar a la recuperación de la economía.

¿Cómo va a afectar la subida de tipos a las hipotecas?

Ante esta coyuntura económica, es natural plantearse cuál va a ser el impacto de la subida de tipos y el euríbor en las hipotecas, tanto si se están pagando las cuotas mensuales de un préstamo de este tipo, como si se tiene intención de solicitarlo a una entidad financiera.

A las personas que tienen contratada una hipoteca, y es a tipo fijo, la escalada del euríbor y los tipos de interés no les va a afectar, según explica el director de Desarrollo de Negocio de Hipotecas.com, Josep Vera. Sin embargo, a los clientes que están pagando una hipoteca con interés variable les va a subir la cuota mensual. “De la misma manera que cuando el tipo de interés baja, las cuotas son inferiores, las personas con una hipoteca a interés variable ahora van a pagar más”, indica.

El presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), Iñaki Unsain, señala que las entidades financieras «están endureciendo los parámetros que tiene que tener la persona que quiere pedir una hipoteca». La subida de los tipos de interés hacen que la cuota hipotecaria sea más alta, y que las personas interesadas en solicitar una hipoteca necesiten un salario más elevado para poder afrontar los pagos. De manera que el perfil económico de la persona interesada en el préstamo ha de ser «mejor que antes», destaca.

«A nivel de criterios de riesgo, no ha habido modificaciones», subraya la experta en real estate y socia de Fincas Blanco Mercedes Blanco. «El cálculo de la financiación van a ir en función de la cuota y la capacidad de pago de esa persona, con lo cual bajarán los importes a financiar», sostiene.

¿Es buen momento para comprar?

Según Unsain, la decisión depende del tipo de vivienda que se tenga interés a adquirir. «Si eres un inversor y estás buscando una vivienda para invertir y ponerla en alquiler en una zona céntrica de una gran ciudad, es mejor no esperar», aconseja, puesto que el precio de este tipo de propiedades no va a bajar lo suficiente como para que la espera compense. Sin embargo, a los particulares que quieren comprar una vivienda habitual les recomienda «esperar un poco para ver qué ocurre después del verano».

Por su parte, Vera destaca: «No es mal ni buen momento para comprar, depende para qué y para quién». Pues, de la misma manera que la inflación merma la capacidad económica de los particulares, también favorece que el valor de la vivienda sea más elevado. «Es un arma de doble filo», advierte.

Sin embargo, alerta que por la subida de tipos de interés y de la inflación algunos perfiles de compradores lo tendrán más difícil para conseguir financiación y lograr la concesión de una hipoteca, puesto que contarán con menos capacidad económica.

Un elemento fundamental es el ahorro, como señala Blanco. Pues, el momento adecuado para comprar una vivienda muchas veces está más relacionado con tener la capacidad de ahorro suficiente para reunir el dinero correspondiente a una entrada para poder obtener la financiación y adquirir la vivienda que se quiere, apunta.

¿Contratar una hipoteca fija o variable?

Para Vera, no es mejor una opción u otra, ya que depende de las necesidades de cada comprador. En el caso de las personas que adquieren una vivienda con el objetivo de mantenerla durante toda la vida y no venderla, puede tener más sentido contratar una hipoteca a tipo fijo o mixto. Esta última modalidad consiste en el pago de un tipo de interés fijo durante el primer periodo de devolución del préstamo y después de un interés variable. Sin embargo, si la intención es comprar una vivienda para venderla en unos pocos años, puede ser más beneficioso contratar una hipoteca con el tipo de interés variable.

«Si se puede asumir la cuota, siempre es mejor una hipoteca de tipo fijo»

«Mientras el tipo de interés fijo esté por debajo del 3%, seguiría apostando por las hipotecas de tipo fijo, porque tienes la certeza de que siempre te van a cobrar lo mismo», destaca Unsain. No obstante, recomienda la contratación de hipotecas de tipo variable si el euríbor llega a superar el 4%.

Un ejemplo de la volatilidad de las hipotecas variables los encontramos estos días. Tras la subida del euribor durante el mes de julio, aquellas personas que tengan que revisar su hipoteca variable durante el mes de agosto verán encarecida la cuota mensual en torno a los 100 euros, según el portal finanzas.com.

Por su parte, Blanco sugiere que todas las personas que puedan contratar hipotecas de tipo fijo lo hagan. A pesar de que no se prevé una gran subida en los tipos de interés, contratar este tipo de hipotecas da la tranquilidad de poder conocer de antemano lo que se va a pagar, independientemente de que tenga lugar una subida de tipos. «Si se puede asumir la cuota, siempre es mejor una hipoteca de tipo fijo», indica.

¿Es una buena opción amortizar la hipoteca?

La amortización de la hipoteca consiste en el adelanto de una parte o la totalidad de la deuda para reducir la cantidad económica a devolver o el número de años contemplados en el préstamo, o bien, cancelar el conjunto de la deuda. Según Vera, esta opción siempre es positiva para el usuario. Sin embargo, matiza: «Si se tiene una hipoteca con un tipo de interés bajo no interesa tanto amortizar la hipoteca, pero si se tiene una referenciada al euríbor y la cuota mensual está subiendo, puede ser más beneficioso amortizar el préstamo».

«Las personas que tengan una hipoteca y que la hayan firmado dos meses atrás, que la mantengan, porque tendrán unos tipos históricamente bajos»

Para Blanco, la amortización de la cuota sin reducir el plazo puede ser una posibilidad interesante para mantener el equilibrio entre ingresos y gastos dentro de la economía familiar. «Si puedes amortizar para reducir la cuota, lo más aconsejable es reducir el plazo porque se pagan menos intereses y se mantiene la cuota a desembolsar», sugiere.

No obstante, Unsain recomienda no amortizar la hipoteca en ningún caso. «Las personas que tengan una hipoteca y que la hayan firmado dos meses atrás, que la mantengan, porque tendrán unos tipos históricamente bajos», apunta. Teniendo en cuenta que dentro de unos meses los bancos ofrecerán rentabilidades por depositar el dinero de entre el 2% y el 4%, subraya que puede ser más beneficioso «invertir en un fondo asegurado que no amortizar una hipoteca que se tiene al 1%«.