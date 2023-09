Los fondos soberanos baten récord de inversión en España: rozan los 3.000 millones en 2022

La inversión por parte de los fondos soberanos en España ha batido récord a lo largo de 2022 hasta situarse en los 2.900 millones de euros. Tras prosperar un conjunto de 11 transacciones durante el año pasado, la inversión por parte de estos vehículos de inversión vinculados a los Estados ha rozado los 3.000 millones de euros, una cifra que no se alcanzaba desde 2014.

De igual forma, si se entra en detalle en los datos relativos al primer trimestre de este año, se evidencia que ha sido un periodo de gran actividad, tal y como ponen de manifiesto los datos recogidos en el último ‘Informe Fondos Soberanos 2023’ elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University con la colaboración de ICEX-Invest in Spain.

En el análisis se hace especial mención a dos inversiones que han tenido lugar durante los tres primeros meses del año en España. Concretamente, se trata de la colaboración entre el fondo soberano de Noruega (Norges Bank Investment Management) e Iberdrola en energías renovables, así como la inversión en biocombustibles de Mubadala, el holding del Gobierno del Emirato de Abu Dabi.

Entre los distintos motivos que han impulsado la actividad de los fondos soberanos, según se desgrana en el informe, figura la inversión en distintos sectores, pero sobre todo la creación de nuevos fondos, como el Fondo de Coinversión (FOCO) y el Fondo de Impacto Social (FIS), lanzados por Cofides, que buscan atraer inversión extranjera y promover la transición energética y el impacto social en el país.

Tanto el sector inmobiliario como el tecnológico son los que han logrado las inversiones más significativas. Una clara muestra de ello es la previsión por parte del fondo de Singapur GIC para invertir 1.500 millones de euros en viviendas de alquiler en España, o bien, el logro de una inversión de 120 millones de dólares, el equivalente a cerca de 114 millones de euros en una ronda en la que participó GIC.

Los fondos soberanos invierten más de 90.000 millones

A lo largo del año pasado, estos vehículos de inversión han incrementado un 11% los activos bajo gestión (AUM), de manera que se han elevado desde los 9,83 billones de euros en 2021, hasta los 10,98 billones de euros en 2022. En conjunto, durante 2022 llevaron a cabo 376 operaciones, de manera que el valor de las inversiones superó los 90.000 millones de euros.

Tal y como revela el informe, los fondos soberanos con una mayor actividad el año pasado fueron los fondos de Singapur Temasek y GIC, si bien también lograron colocarse entre las posiciones iniciales del listado los fondos de Oriente Medio Mubadala Investment Company, Abu Dhabi Investment Authority, Qatar Investment Authority y Public Investment Fund.

Destaca la diversificación en las inversiones acometidas el año pasado. Mientras que en 2021 los fondos soberanos pusieron el sector tecnológico en su punto de mira, en 2022 han invertido en distintos sectores. Un grueso considerable de las operaciones realizas se enmarcaron el sector de la sanidad, si bien el importe fue más elevado en el caso del sector de las tecnologías de la información, el industrial o el inmobiliario, que concentraron el 66% de las inversiones acometidas.

La mayor parte del valor de las operaciones de los fondos soberanos la atrajo Estados Unidos, específicamente, el 60%. A continuación, se situó el Reino Unido e India. Por otro lado, China ha experimentado un recorte de las operaciones y del volumen de inversión a la mitad, por lo que ha quedado excluida de los tres primeros puestos.