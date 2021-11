Garamendi carga contra las propuestas del Gobierno en la reforma laboral: “Restringen la flexibilidad”

El plazo para aprobar la reforma laboral se acerca y las negociaciones permanecen atascadas con la patronal. El Gobierno prometió a Bruselas que la sacaría adelante antes del 31 de diciembre, pero la CEOE ha advertido este jueves que las propuestas planteadas hasta ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de llegar a un acuerdo ponen obstáculos a las empresas.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha puesto el foco en que las medidas que plantea el Gobierno “restringen la flexibilidad de las empresas”. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios, recogidas por Efe, tras participar este jueves en un foro empresarial en Estocolmo junto a Felipe VI y el monarca sueco Carlos Gustavo con motivo de la visita de Estado de los reyes de España a Suecia.

El líder de los empresarios, no obstante, ha asegurado que su organización formará parte de las conversaciones “hasta el final”. Pero ha dejado claro que el compromiso de la coalición del PSOE y Unidas Podemos de enterrar la reforma laboral no va a condicionar la postura de la patronal. “Los acuerdos del Gobierno son legítimos, pero a nosotros no nos obliga”, ha puntualizado Garamendi.

La CEOE rechaza suprimir el marco laboral vigente

Según el presidente de la patronal, la CEOE va a trabajar en la línea que pide Europa en cuanto a temporalidad y gente joven, pero no en aquello que suponga suprimir el marco laboral vigente desde 2012. Por ello, ha insistido en marcar distancias con la promesa del Gobierno: “No tenemos ninguna obligación con respecto a ese acuerdo. Con una ley no se crean empleos”.

“Hay que hablar de la flexiseguridad de los trabajadores, pero también de la flexibilidad de las empresas” Antonio Garamendi

“Hoy por hoy, con los documentos que nos están enviando, pensamos que, de verdad, lo que hacen es restringir la flexibilidad de las empresas. Hay que hablar de la flexiseguridad de los trabajadores, pero también de la flexibilidad de las empresas”, ha añadido Garamendi al ligarlo con los problemas que están teniendo las compañías en la actualidad con la subida de los precios de los suministros y de la energía.

Garamendi ha hecho estas declaraciones después de que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, expresara este miércoles su confianza en cerrar antes de fin de año un acuerdo con sindicatos y patronal.

Garamendi pide seguridad jurídica para las empresas extranjeras

El máximo responsable de la CEOE ha subrayado que España necesita ofrecer a las empresas extranjeras “una relación estable, una seguridad jurídica y una claridad de la norma“. “Porque -ha justificado-cada día se sacan nuevas normas que hay que interpretarlas o estamos viendo cambios en la regulación”.

“Son elementos que todas las empresas están pendientes a ver qué va a pasar o no, porque todo lo que sea incertidumbre lo que genera es un parón. Queremos seguridad. Cuando alguien va a invertir en un país, es lo primero que miran. Nos llaman los fondos (de inversión) y las empresas a ver cómo estamos, y estas cosas nos las preguntan”, ha explicado Garamendi en el foro con las compañías suecas.

Según el presidente de la patronal, “antes que por los fondos europeos”, las compañías extranjeras que planean invertir en España “preguntan por las leyes” para saber si pueden consolidar sus negocios y operar en España. En el caso de Suecia y de otros países europeos, el presidente de la CEOE reclamó reciprocidad y poder tener “igualdad de condiciones y de oportunidades” para que las empresas españolas puedan entrar en sus mercados.