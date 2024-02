El Gobierno comienza las negociaciones con las CCAA para aliviar sus deudas con el FLA

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado que el Gobierno español iniciará en las próximas semanas conversaciones con todas las comunidades autónomas para estudiar cómo «aliviar parcialmente» sus deudas con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

El FLA, un mecanismo de préstamo del Estado, será utilizado para perdonar parcialmente las deudas de las comunidades, permitiéndoles recuperar capacidad financiera y salir a los mercados dentro de su autonomía financiera.

Montero enfatizó que la misma fórmula de condonación de deuda prevista para Cataluña se aplicará a todas las autonomías del régimen común, descalificando así las acusaciones de agravios comparativos a favor de Cataluña hechas por el Partido Popular (PP).

La previsión era comenzar el diálogo con las autonomías con este fin en febrero, y «vamos a comenzar» a hacerlo «a lo largo de las próximas semanas», ha señalado también. Montero ha hecho estas declaraciones en respuesta a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra explicó que la asunción por parte del Gobierno de parte de la deuda de las autonomías busca aliviar las cuentas de estas regiones, afectadas por la gestión injusta de la anterior crisis financiera. Montero destacó que muchas autonomías se endeudaron y perdieron capacidad para salir a los mercados durante la crisis financiera de la pasada década, afectando su autonomía financiera.

«El efecto que estas tensiones tienen es hacer imposible la autonomía financiera porque no pueden salir, al menos muchas de ellas, a los mercados, porque no alcanzan los niveles de ‘rating’ y una correcta calificación de su deuda», añadió Montero. La ministra afirmó que la ayuda del Gobierno asumiendo parte de esa deuda puede permitirles a las autonomías salir a los mercados y no depender del FLA, que se ha prolongado demasiado en el tiempo, durante más de una década.