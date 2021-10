El Gobierno engordará la nómina de funcionarios

El Gobierno subirá el sueldo de los empleados públicos un 2% en 2022 en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un porcentaje rechazado por los sindicatos por no compensar la inflación, al tiempo que prevé crear empleo público neto al contemplar una tasa de reposición superior al 100% en todas las categorías y plazas de funcionarios.

Así se lo ha trasladado la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, a los sindicatos del área pública (CSIF, CCOO y UGT) en la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en la que les ha informado de la revalorización de sueldo y de la tasa de reposición, de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

Según han indicado fuentes de la reunión, el Ejecutivo ha confirmado el alza salarial del 2% de los funcionarios en 2022, tal y como adelantó Economía Digital, y ha planteado a los representantes sindicales una tasa de reposición superior al 100% para todas las categorías y plazas.

De esta forma, se volverá a crear empleo público neto, ya que se sustituirán todas las jubilaciones o bajas y además se generarán plazas de empleos en las administraciones, contemplando una tasa de reposición ordinaria del 105% y alcanzando en algunos casos el 120%.

Los sindicatos rechazan la propuesta: la revalorización no compensa la inflación

El Gobierno ya fijó en su último Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado 30 de abril un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de los precios a partir de 2022 y al menos en los dos ejercicios siguientes, 2023 y 2024.

El incremento retributivo del 2% podría no ser suficiente para compensar la inflación, que el Gobierno estima en un 1,9% para el conjunto del año 2021, si bien el IPC ya alcanzó en septiembre el 4% y la media anual ronda el 2,2%. Las estimaciones de Funcas apuntan a que podría concluir el año en un promedio del 2,7%, y para 2022 estima una inflación media del 2,2%, que se situaría en diciembre en el 1,4%.

Los sindicatos rechazan el porcentaje de subida por no compensar la inflación. “No nos gusta nada, no está a la altura ya la dedicación de los empleados públicos en esta pandemia”, señalan desde CSIF a Economía Digital. Desde UGT Servicios Públicos también rechazan la propuesta por “ahondar en la pérdida de poder adquisitivo” de los empleados públicos, en tanto que CCOO no ha acudido directamente a la reunión por considerar una “farsa” la negociación.

Desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que los empleados públicos han ganado poder adquisitivo desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, tras las subidas aprobadas del 2,25% en 2019, el 2% en 2020 y del 0,9% en 2021.

Pérdida de poder adquisitivo este año

El Gobierno incluyó en los Presupuestos de 2021 una subida del sueldo de los funcionarios del 0,9%, en línea con la aprobada para los pensionistas conforme a la previsión de IPC, inferior al alza del 2% de 2020 que en algunos casos alcanzaba el 2,3% con fondos adicionales.

De hecho, este año los funcionarios van a perder poder adquisitivo por primera vez desde 2013 por la subida generalizada de los precios. En los últimos año años los trabajadores del Estado han ganado un 5,14%, pero el repunte de la inflación, que en septiembre ha escalado al 4%, ha revertido la situación.

Leer más: Los funcionarios perderán poder adquisitivo por primera vez en ocho años por la subida de precios

En concreto, la pérdida rondará el 1% tras haber visto incrementado su salario en un 0,9% a principio del año, muy por debajo de las previsiones para IPC del Gobierno, que las sitúa en el 1,9% para el conjunto del año.

Tasa de reposición superior al 100%

El Ejecutivo también ha planteado a los representantes sindicales elevar la tasa de reposición por encima del 100% para todas las categorías y plazas de funcionarios, por lo que se cubrirán todas las sustituciones por cada jubilación o baja y además se creará de nuevo empleo público neto.

En detalle, contempla una tasa ordinaria de reposición del 105%, que se elevaría al 115% en sectores prioritarios, y al 120% en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración local. Fuentes gubernamentales confirman también la intención de avanzar en la negociación de un tercer acuerdo de mejora de empleo público para el periodo 2022-2023, tras los alcanzados con el PP para el periodo 2018-2021.

Leer más: Los sindicatos rechazan la oferta de empleo público del Gobierno

Los sindicatos rechazaron a finales de julio la oferta de empleo público de 30.445 plazas que aprobó el Gobierno por “insuficiente” y por no haber sido consultados.

España cuenta con 2.710.405 empleados públicos, de los que 1.616.211 (59,63%) trabajan en el sector público de las comunidades autónomas, 579.680 (21,39%) en la Administración Local y 514.514 (18,98%) en el Estado, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente a enero.

Lejos de atender las peticiones sindicales

Lo cierto es que las propuestas del Gobierno han provocado el rechazo de los sindicatos al estar lejos de las peticiones sindicales, que pedían la eliminación de la tasa de reposición y una mayor subida de sueldos. CSIF reclamaba un alza salarial del 3,6%, al sumar al 2,1% de inflación prevista un punto y medio adiciona para avanzar en la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos ejercicios.

Según CSIF, los funcionarios arrastraban hasta el año pasado una pérdida de la capacidad de compra de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010, lo que suponía una pérdida de entre 24.500 y 53.300 euros.Leer más: Los funcionarios perderán poder adquisitivo por primera vez en ocho años por la subida de precios

CCOO reclamaba un nuevo acuerdo para tres años para recuperar el total perdido desde 2012. El sindicato cifraba en algo más del 14% la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, de los que se ha recuperado alrededor del 6% en el período 2018-2020, por lo que quedaría por recuperarse todavía un 8% en los próximos años. Este sindicato no ha acudido a la reunión por el “desprecio” y la “farsa” de negociación del Ejecutivo al trasladar una “decisión inamovible”.

A su vez, UGT Servicios Públicos pedía el inicio de una negociación para un nuevo acuerdo de legislatura con salarios, empleo y derechos. En materia salarial plantean un acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos, mediante una fórmula como en el anterior acuerdo con distintas variables, como podrían ser el PIB o la evolución del empleo.