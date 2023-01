El Gobierno dispara la obra pública a cuenta de los fondos europeos en año electoral

Un clásico de municipios y comunidades autónomas cuando se acercan elecciones es la proliferación de obras para llegar a los comicios con los deberes hechos y alguna cinta recién cortada, y en eso poco se diferencian las llamadas vieja y nueva política. De cara a las municipales y autonómicas de mayo, no hay excepciones, pero sí una diferencia: el Gobierno tira de fondos europeos y barre para casa.

Un informe de BBVA Research pone en evidencia que las licitaciones de obra pública se dispararon un 150% entre enero y octubre de 2022, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La subida fue especialmente pronunciada en el tercer trimestre, cuando ya faltaba menos de un año para la cita con las urnas del 28-M.

De este incremento, el centro de estudios de BBVA estima que más del 15% de estas obras se financian con los Next Generation. La Comisión Europea diseñó estos fondos, de los que España es uno de los grandes beneficiarios, para superar la crisis provocada por la pandemia, pero todos los países de la Unión llevan ya dos años con grandes crecimientos económicos y prácticamente han recuperado los niveles 2019 pero el dinero apenas ha llegado a las empresas en España.

Sin embargo, ha sido acercarse las elecciones y acelerarse la ejecución de fondos. De hecho, este fenómeno es el que ha provocado que analistas como los de BBVA Research hayan abandonado sus perspectivas más pesimistas de cara a 2023 y confíen en que el estancamiento económico sea corto y no lleve a la recesión técnica.

Leer más: Madrid vuelve a crecer más que Cataluña

El crecimiento previsto por dicha entidad para este año será del 1,4%, con tasas negativas este primer trimestre, pero en 2024 esperan de nuevo un buen ritmo, con un 3,4%. Los fondos, pues, no serán para la crisis pandémica sino para la de los precios energéticos disparados, la inflación y la guerra de Ucrania.

Volviendo a los fondos, el informe asegura también que de momento, es el sector público el que más se está beneficiando de los mismos y señala que “es necesario acelerar la traslación de los fondos desde el sector público hacia el sector privado”. Por tanto, se están quedando en la administración, y no se están repartiendo de forma equitativa.

Los grandes beneficiarios de los NextGen

BBVA Research concluye que Canarias, Extremadura y Baleares, con presidentes socialistas, son las más beneficiadas por el reparto de los Next Generation respecto a su riqueza, con fondos equivalentes al 5% y al 4,4% de su PIB respectivamente hasta noviembre. Madrid, donde el PSOE no tiene opciones, y País Vasco y Cataluña, donde no hay elecciones autonómicas previstas para este año, son las que menos fondos han recibido con respecto a su PIB.

Por lo que respecta a la licitación de obra pública, sea con fondos europeos o sin ella, se acelera especialmente en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, casualmente dos regiones que también tienen gobiernos del PSOE que se juegan la reelección y las encuestas no les dan garantías de ello. En la que preside Emiliano García-Page, las licitaciones multiplican por diez las de 2019. Andalucía y Cataluña también registran incrementos importantes.

Leer más: El Gobierno decreta un nuevo retraso en los pagos del Perte del automóvil

Los últimos datos de reparto de los fondos europeos facilitados por el Ministerio de Economía, hasta el 14 de diciembre, son que “el volumen de créditos presupuestarios comprometidos por el Estado es de 38.000 millones de euros, e incluyen 20.600 millones de fondos europeos asignados a las Comunidades Autónomas”.

Además, a 30 de noviembre se habían resuelto ya convocatorias de ayudas y licitaciones de obras por más de 22.000 millones de euros. “Esas convocatorias y licitaciones resueltas están llegando a 136.000 proyectos beneficiarios en todo nuestro territorio”, añaden fuentes de Economía.