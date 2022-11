Gortázar (Caixabank) vaticina un empeoramiento en las provisiones para los próximos trimestres

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ha vaticinado un empeoramiento en la línea de provisiones en los próximos trimestres. Sin embargo, ha insistido en que no habrá recesión económica en España y ha puesto el acento en que el «problema» será «cuánto se prolonga la situación» actual de empeoramiento.

«Sea mejor o peor, el empeoramiento está ahí”, ha dejado bien claro Gortázar durante su intervención en el ‘XXIX Encuentro del sector financiero’. Por ello, ha aseverado: «Es razonable esperar y todos esperamos un empeoramiento en la línea de provisiones en los próximos trimestres, desde luego para 2023”.

El resultado de la banca mejorará por la subida de tipos de interés

Si bien ha reconocido que la inflación impactará en los costes, ha previsto que el resultado de la banca «va a mejorar» por la contribución de la subida de los tipos de interés. Y es que, en los últimos meses el Banco Central Europeo (BCE) ha elevado en distintas ocasiones los tipos.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. EFE/Biel Alino

En septiembre, subió los tipos de interés en 75 puntos básicos, de forma que el tipo de interés para sus operaciones de refinanciación se situó en el 2%, mientras que la tasa de depósito alcanzó el 1,50% y la de facilidad de préstamo, el 2,25%.

La institución financiera también había elevado previamente, en julio, los tipos de interés en 50 puntos básicos, por lo que los tipos para sus operaciones de financiación se encontraban en el 0,50%, la tasa de depósito en el 0% y la de facilidad de préstamo en el 0,75%.

Caída del poder adquisitivo

En el mercado inmobiliario, ha sostenido que no se detecta una burbuja y no se esperan caídas en términos nominales de las valoraciones, pero sí una “ligera” en términos reales.

En empleo, Gortázar no ha pronosticado “grandes pérdidas” pero sí ha considerado que habrá caídas en el poder adquisitivo. “Aquí los reguladores recuerdan que no nos dejemos cegar por el impacto inmediato de mejora en la cuenta de resultados porque tenemos que ver cuál es el impacto en la economía de esas subidas de tipos y habrá que ver si en el largo plazo este conjunto de factores ayuda o no ayuda”, ha apuntado.

Leer más: Vidacaixa compensará a los trabajadores por la inflación con la subida salarial de Caixabank

A su salida del acto, al ser preguntado por los periodistas respecto a las medidas que hoy aprueba el Gobierno para los hipotecados vulnerables o en riesgo de serlo y para las que hay un acuerdo en el grueso, si bien se siguen negociando detalles, Gortázar se ha limitado a decir que “ayudaremos a las personas más vulnerables”.

Respecto al impuesto a la banca, el consejero delegado de Caixabank ha señalado que la propuesta está “bastante avanzada” y “va a detraer” recursos de los bancos. No obstante, ha destacado que lo “importante” para el sistema es que, “si bien la rentabilidad es limitada, es baja, la situación en suma es positiva”.