La ‘número dos’ de Hacienda deja el Gobierno en la antesala de la reforma fiscal y de financiación

Salida trascendental en el Ministerio de Hacienda. Inés Bardón, la hasta ahora ‘número dos’ del departamento de María Jesús Montero ha dejado el cargo de secretaria de Estado de Hacienda, justo en la antesala de la pretendida reforma fiscal del Gobierno y de los trabajos de la reforma de financiación autonómica.

Tras su marcha por “petición propia” tras casi cuatro años, Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Héctor Izquierdo Triana como secretario de Estado de Hacienda, en sustitución de Bardón, que desempeñaba el cargo desde junio de 2018 y deja estas funciones a petición propia, según ha informado por sorpresa el Ministerio de Hacienda.

La marcha de Bardón se produce justo en los albores del inicio de la reforma fiscal en profundidad que prepara el Ejecutivo, ya que el comité de expertos diseñado ‘ad hoc’ presentará sus conclusiones a finales de febrero, con la idea de trabajar en cambios impositivos que previsiblemente afectarán al IVA y los impuestos a la riqueza (Sucesiones, Donaciones y Patrimonio), tras los cambios aprobados en los últimos años, como el tipo del 15% en Sociedades, las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, las ‘sicav’ o las ‘socimi’.

También tiene lugar su abandono en la antesala de la reforma de financiación autonómica, después de que Hacienda remitiese a finales del año pasado un primer borrador con su propuesta sobre el criterio de población ajustada al que las comunidades autónomas deberán responder a finales de este mes.

Héctor Izquierdo, economista de La Palma presidente de Segipsa

Por su parte, Héctor Izquierdo (Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma, 1974) es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia de Comillas) y licenciado en Derecho por la misma universidad. En su formación también cuenta con un Executive MBA por el Instituto de Empresa IE Business School.

Tras haber trabajado en Renfe y Unión Fenosa, entre otras empresas, desde octubre de 2020 se encontraba al frente de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio S. A (Segipsa), perteneciente al Ministerio de Hacienda. En las dos últimas elecciones generales como político, fue el número 3 de la lista del PSOE al Congreso por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife.

En su faceta de docente, Izquierdo ha sido profesor asociado en el Instituto de Empresa IE Business School, en ICADE y en Deusto Business School. Además, el nuevo secretario de Estado ha desarrollado también una labor investigadora, destacando su labor como subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica de la UAM o su cargo de director del Observatorio de Inteligencia Económica y Competitiva de MesíasInteligencia Marca España.

También ha publicado en distintos medios tales como el International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs, Unisci Discussion Paper, Journal of Economic & Business Intelligence entre otros.

Casi cuatro años como ‘número dos’ de Montero: tasas ‘Google’ y ‘Tobin’

El Ministerio de Hacienda ha destacado que desde que llegó al cargo en junio de 2018, Inés Bardón ha estado al frente de la Secretaría de Estado de Hacienda con el objetivo de “modernizar el sistema tributario y adaptarlo a la fiscalidad del siglo XXI”. Durante estos casi cuatro años ha trabajado en avanzar en la fiscalidad dirigida a nuevas áreas de negocio de la economía digital.

Destaca sobre todo la introducción de figuras fiscales como el Impuesto sobre las Transacciones Financieras o el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, las conocidas como tasas ‘Tobin’ y ‘Google’, polémicas por el rechazo de parte de los sectores afectados y las amenazas de Estados Unidos de imposición de aranceles. Ambos tributos están recaudando mucho menos de lo previsto inicialmente.

Asimismo, en febrero del año pasado se creó un Comité de personas expertas para la reforma del sistema fiscal que deberá presentar su propuesta el próximo 28 de febrero. Será el nuevo secretario de Estado, Héctor Izquierdo, quien tendrá que analizar ese documento bajo la premisa de que “para lograr la justicia social es necesaria la justicia fiscal”.

Durante la gestión de Bardón España ha contribuido a nivel internacional al acuerdo multilateral para la implementación de dos pilares del programa BEPS de la OCDE para lograr una distribución más justa de los beneficios de las multinacionales y establecer un tipo mínimo global del 15% a grandes compañías. De hecho, España se ha adelantado recogiendo en los Presupuestos de 2022 un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades para las multinacionales.

De igual forma, con Bardón como ‘número dos’ de Hacienda se ha aprobado la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye la prohibición de las amnistías fiscales y rebajó a 600.000 euros el umbral de la lista de morosos, entre otros, al tiempo que en la Agencia Tributaria se han abierto las administraciones digitales integrales (ADI) para la atención telemática de los contribuyentes.

La hasta ahora secretaria de Estado de Hacienda también ha impulsado el diálogo con las CCAA de régimen común para la reforma del sistema de financiación con la presentación de una propuesta sobre la población ajustada, de forma que ahora será Izquierdo quien tome el relevo tras recibir las aportaciones de las regiones en enero.

Su departamento ha coordinado también las políticas para la puesta en marcha de diversos fondos extraordinarios para dar recursos récord a las CCAA ante la pandemia.