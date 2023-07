Por qué Hacienda aún retiene la devolución de millones de declaraciones

Después de pasar por el tedioso trámite de presentar la Declaración de la Renta, algunos contribuyentes se alegraron enormemente al consultar el estado del trámite y ver el resultado: «A devolver».

Si bien el término conlleva que se ha pagado más de lo debido a lo largo del año en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que las autoridades fiscales les devolverán una parte, algunas personas aún no han recibido la devolución.

Devolución de la Renta

Y es que, el fisco no efectúa el desembolso del importe de forma automática. Como máximo, la Agencia Tributaria dispone de un plazo de seis meses para ingresar el dinero en las cuentas bancarias de las personas a las que la Renta les ha salido «a devolver».

Hacienda podrá efectuar el ingreso hasta el 31 de diciembre. Foto: freepik.

Dado que la fecha límite para presentar el borrador ante las autoridades fiscales era el 30 de junio, Hacienda cuenta con la posibilidad de efectuar el ingreso hasta el 31 de diciembre.

Un factor a tener en cuenta es el momento en que se presentó el borrador, puesto que los contribuyentes que formalizaron el trámite primero, también acostumbran a recibir antes la cuantía.

Quienes presentaron el borrador al abrirse el plazo, recibirán antes la devolución

De la misma manera, para las personas que presentaron la Renta fuera del periodo establecido, el plazo de devolución por parte del fisco es el mismo, si bien se comienza a contar desde el día en que se entregó el borrador.

Por qué aún no has recibido el ingreso

Las personas que aún no han recibido la devolución deben tener en cuenta que el proceso se estructura en distintas fases. Durante la primera etapa, que se extiende hasta julio, el fisco paga las solicitudes que parecen correctas, tal y como concreta el portal autónomosyemprendedor.es.

El proceso de devolución se estructura en varias fases. Foto: Freepik.

Ahora se dará el pistoletazo de salida a la segunda fase, en la que se gestionarán las devoluciones de los contribuyentes en cuyas presentaciones de la Renta se detectó algún problema o error fiscal, que puede comportar una comprobación en más detalle.

Consecuentemente, si aún no has cobrado la devolución podría ser por qué Hacienda necesita estudiar algún aspecto de la Declaración de la Renta que presentaste.

Leer más: Hacienda descuenta deudas de autónomos de la Renta 2022

También conviene tener en cuenta que una de las principales razones por las que el fisco paraliza la devolución del importe son las deudas con cualquier Administración Pública.

Así, una persona que no haya pagado una multa de tráfico o el Impuesto de Bienes Inmuebles podría no ver ingresada la cuantía hasta que no salde la deuda.

Por ese motivo, los contribuyentes que se encuentren en esa situación habrían de contactar con las autoridades fiscales para resolver la situación y aportar la documentación necesaria.