¿Hacienda no te ha devuelto la Renta? Entonces tienes un problema

El pasado 30 de junio finalizó el plazo para que todos los contribuyentes que se encontraban en la obligación de presentar la Declaración de la Renta, formalizasen el trámite para mostrar a las autoridades fiscales los resultados económicos correspondientes al año pasado.

Mientras que a algunos afortunados la Renta les saldará «a devolver», por lo que recibirán un importe del fisco por haber pagado de más a lo largo del año en IRPF, a las personas que se encuentren en la situación contraria les saldrá «a pagar», consecuentemente, habrán de abonar la cuantía correspondiente a Hacienda.

Devolución de la Renta

En el caso de que la Agencia Tributaria debe devolverte una cuantía, has de tener en cuenta que el desembolso no se lleva a cabo de forma automática. Un factor clave es el momento en el que se formalizó el trámite, ya que los contribuyentes que presentaron la Renta antes, suelen recibir primero la cuantía.

Como máximo, Hacienda dispone de un plazo máximo de seis meses para ingresar el dinero en las cuentas bancarias de las personas a las que la Declaración de la Renta les ha salido «a devolver».

Hacienda cuenta con un plazo de seis meses para devolver

Teniendo en cuenta que la fecha límite para presentar el borrador era el 30 de junio, los contribuyentes pueden recibir el importe hasta el 31 de diciembre de este 2023.

Sin embargo, algunos contribuyentes formalizaron el trámite fuera del plazo establecido. Para estas personas, el plazo de devolución también será de seis meses, si bien se iniciará desde el día en el cual entregaron el borrador ante la Agencia Tributaria.

Vigila si aún no te han devuelto el dinero

Uno de los principales motivos por los que Hacienda paraliza la devolución del importe son las deudas con cualquier Administración Pública.

Por ejemplo, un contribuyente que no haya pagado una multa de tráfico o el Impuesto de Bienes Inmuebles podría no ver ingresada la cuantía hasta que no salde la deuda.

El fisco descuenta el importe de la deuda de la cuantía a devolver

Conviene tener en cuenta que, en caso de que se hayan contraído deudas con el fisco, Hacienda descontará del importe a devolver la cuantía que aún esté pendiente de pago.

Las personas que se encuentren en esta situación habrán de contactar con las autoridades fiscales para resolver la situación y aportar la documentación necesaria.