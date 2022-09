Hipotecas con el 100% de financiación: quién puede conseguirla 

Comprar una casa implica tener ahorros para hacer frente a la entrada y al coste que no cubra el préstamo hipotecario, además de contar con un empleo lo suficientemente estable y bien remunerado que te permita un endeudamiento a largo plazo.

Aun cumpliendo esas condiciones, las entidades bancarias no suelen ofrecer hipotecas al 100% del coste total del inmueble, la mayoría de los bancos prestan el 80%.

Según Help My Cash, comparador de productos financieros, las hipotecas al 100% están pensadas para aquellas personas que quieren comprar una casa, pero no tienen ahorros suficientes para pagar ese 20% extra. Su mayor atractivo es que cubren la totalidad del precio de compraventa de la vivienda o del valor de la tasación, de ahí que no sean muy habituales. De hecho, la mayoría de bancos no las ofrecen, no por lo menos oficialmente.

Cargas de una hipoteca del 100%

Es importante saber que suponen un riesgo, no solo para la entidad que las concede, sino también para el cliente: dado que las cuotas que hay que pagar son más altas, el riesgo a un posible impago también aumenta.

Una hipoteca del 100% implica cuotas mensuales más altas, ya que el dinero a devolver es mayor y el plazo máximo para ello es el mismo que en las hipotecas estándar: 30 años. Sin embargo, el interés y las comisiones suelen ser las mismas que en las hipotecas al 80% y se suelen ofrecer los mismos productos bonificadores para rebajar su valor.

Perfil financiero para conseguir una hipoteca del 100%

Los bancos rara vez ofrecen estas hipotecas, pero si las ofrecen es porque consideran que tu perfil financiero es muy bueno: trabajo estable, muy buenos ingresos, antigüedad laboral y sin créditos pendientes de pago. Además de contar con avales e, incluso, invertir en otros productos financieros.

En concreto, según Help My Cash, los bancos ven con buenos ojos a los jóvenes que tienen un buen trabajo, porque son potenciales clientes vitalicios. Otro perfil muy bien valorado, según detalla iAhorro es el de los funcionarios. “Si un banco hace un esfuerzo para dar el 100%, el perfil que más seguridad ofrece a la banca es el de un funcionario”, afirma Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro.