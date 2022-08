Los hogares españoles son los segundos de Europa que más ingresos pierden por la inflación

España es el segundo país europeo más golpeado por la pérdida de ingresos de sus hogares, un descenso del 4,1% en el primer trimestre de 2022, solo superado por Austria (5,5%), según el informe publicado este jueves por la OCDE, organización internacional para la cooperación y el desarrollo económico con sede en París.

Sin embargo, España no es el único país que ha sufrido las consecuencias de la inflación. Los ingresos familiares reales per cápita han caído en toda el área de la OCDE un 1,1% en el primer trimestre de 2022, meses en los que se inició la guerra en Ucrania, a pesar del crecimiento del 0,2% PIB real per cápita.

Entre las economías del G7, la OCDE subraya las caídas de ingresos familiares reales per cápita de Francia (-1,9 %) y Alemania (-1,7 %). Y, al contrario, destaca el aumento de la renta per cápita familiar en Canadá del 1,5 % en el primer trimestre, gracias al alza de los salarios y de las contribuciones sociales de las empresas en el 3,8 % en términos nominales.

En cuanto al resto de países englobados en la OCDE, perdieron renta los hogares estadounidenses (-1,8%), los eslovenos (-1,4%), los irlandeses (-1,3%), los australianos (-0,9%), los suecos (-0,4%) y los británicos (-0,2%). Mientras que ganaron renta Polonia (7,5%), Bélgica (3,9%), Hungría (3,7%), Dinamarca (1,7%), Portugal (1%), Finlandia (0,6%), Países Bajos (0,5%) e Italia (0,3%).

El ingreso real de los hogares es un 2,9% más alto

Según constata la OCDE en su estadística, este es el cuarto trimestre consecutivo en el que el PIB per cápita supera el ingreso per cápita de los hogares, reduciendo la brecha observada al inicio de la pandemia. El ingreso real de los hogares es ahora un 2,9% más alto que en el cuarto trimestre de 2019 y el PIB real es un 1,6% mayor. Por lo que el descenso de los ingresos reales per cápita de los hogares se debe «en parte» a los aumentos de los precios al consumidor, «que socavaron los ingresos de los hogares», ha detallado el organismo.

En España, el PIB creció un 1,1% en el segundo trimestre, mientras la inflación alcanzó el 10,8% en julio por las subidas en los alimentos y en la electricidad, según publicó el INE el pasado 29 de julio. La subida de precios es ya la mayor registrada en los últimos 38 años, desde 1984, y supone un incremento de seis décimas más respecto a la inflación de junio. El alza se debe principalmente a la subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y de la electricidad y al comportamiento del vestido y el calzado, cuyos precios bajan menos que el año pasado.