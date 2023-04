Esta es la principal queja de los viajes del Imserso: así puedes solucionarla

Cientos de miles de jubilados en España ya tienen sus sueños de viajes en marcha, con la nueva temporada del programa de turismo social del Imserso; que se iniciará después de las vacaciones de verano.

Por ahora, siguen adelante los viajes programados hasta junio a destinos de la costa mediterránea, las islas Baleares y Canarias, y los circuitos culturales y de naturaleza por el interior de la Península.

La carta del Imserso que no llega

Pero uno de los problemas que suelen ser habituales en la organización de estos viajes está en las cartas de acreditación al programa, que pueden demorar más de la cuenta en llegar o que directamente nunca arriban al domicilio del interesado.

El Imserso ofrece a los interesados un número de atención telefónica para resolver problemas con la recepción de la carta

El Imserso despacha esta misiva una vez que termina el proceso de adjudicación de los viajes, que se determinan en base a un sistema de puntajes de los interesados.

El Imserso ofrece nuevos destinos de cultura y naturaleza. Foto Canvas

En esta carta se precisa la modalidad de viaje elegida, el destino y el precio a pagar. Además contiene una clave numérica con la que se gestiona la reserva.

Si no se tiene la carta no se puede realizar este trámite, y en muchas ocasiones, sucede porque el usuario no realizó correctamente su proceso de darse de alta.

El teléfono para quejas

Pero si el interesado considera que sí hizo la inscripción correctamente, puede llamar al teléfono gratuito 91.266.77.13, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00, y alertar del problema.

En estos casos, hay que tener a mano la solicitud del viaje porque seguramente desde el Imserso se solicitarán varios datos.

Cabe precisar que no sirve de nada buscar la carta de otras temporadas, porque en cada nueva época de viajes el Imserso envía una misiva con una clave numérica diferente para realizar la reserva.

El Imserso otorga las plazas disponibles según un sistema de puntuación. EFE/ Biel Aliño

En caso de no poder recibir la carta, y si la atención telefónica no dio una solución, es probable que haya algún error de registro y el interesado tenga que resignar su deseo de viajar hasta la temporada siguiente.

Para la próxima temporada se ofrecerán 886.269 plazas (70.000 más que en esta campaña), donde este Instituto aportará 71,7 millones de euros para organizar los viajes, que tendrán precios desde los 124 a los 436 euros por viajes de 8 a 10 días.