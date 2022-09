Inflación: trucos para ahorrar en la cesta de la compra

La comida y el resto de bienes básicos son uno de los gastos más relevantes de la economía de las familias. Aunque en España el mayor gasto de un hogar se suele destinar al pago de la vivienda, en segundo lugar se sitúan los gastos en alimentación y bebidas no alcohólicas.

A esto se le suma la subida que encadenan los precios desde hace meses y que sitúan el IPC en España en el 10,5% en agosto de 2022, con tres meses ya por encima del 10% del crecimiento interanual.

Por ello, es relevante invertir algo de tiempo en planificar las compras que se realizan y en comparar los precios de los distintos establecimientos, entre otros consejos que detallamos a continuación para ahorrar en la cesta de la compra.

1. Planifica los menús de la semana

Esto te ayudará a comprar lo que realmente necesites para cocinar y te será más fácil obtener ofertas si dispones de varios días para ir a comprar. También facilitar el aprovechamiento de toda la comida comprada, reduciendo a la vez el desperdicio alimentario.

2. Presupuesto de gasto y lista de la compra

Aunque hay que tener en cuenta la subida constante de precios actual, si planificas una cantidad aproximada de dinero a gastar cada semana y una lista de productos a consumir en ese tiempo, será más fácil ajustar el presupuesto y te ayudará a detectar posibles gastos prescindibles en ciertos productos. Esto también ayuda a no comprar demasiados caprichos.

3. Compara establecimientos

Si tienes tiempo y dispones de un buen medio de transporte para hacer la compra, sería útil consultar alguno de los productos que vayas a comprar en las webs de los supermercados más próximos. Los precios fluctúan continuamente, por lo que aunque un establecimiento tenga fama de ser barato, no significa que lo sea siempre.

4. Compra y almacena

Es útil aprovechar ofertas como las de 3×2 de productos que tenemos en la lista de la compra y almacenar los que no vayamos a consumir en el corto plazo. Aunque hay que tener cuidado con las ofertas, pues pueden ser productos que no nos interese comprar. Otro truco es comprar productos en grandes cantidades a precios más económicos y congelar lo que no se vaya a consumir de momento.

5. Productos de temporada y granel

Los productos de temporada suelen ser más económicos y están en su momento óptimo de consumo, sobre todo las frutas y las verduras. Además, los productos embolsados o en bandejas suelen ser más caros que a granel.

6. Haz la compra sin hambre

Ir al supermercado con sensación de saciedad contribuye mucho a no adquirir productos innecesarios como dulces, frutos secos o bollos. En vez de eso, los podemos sustituir por fruta o yogures, normalmente más baratos y más sanos.

7. Marcas blancas

Las marcas blancas ofrecen también calidad y son notablemente más baratos que los de las marcas principales. Identifica qué productos son los que realmente te importan y en los que la marca es un factor realmente diferenciador. En los que no lo sean, apuesta por las marcas blancas.