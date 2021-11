Los juguetes son hasta un 20% más caros esta Navidad por la crisis de suministro

La crisis mundial en la cadena de suministros golpea al sector juguetero. En esta ocasión, al contrario que ocurre en otras áreas como en la venta de bicicletas, electrodomésticos, móviles o bebidas alcohólicas, los empresarios aseguran que el stock está garantizado. Eso sí, los precios subirán entre un 10 y un 20% por el encarecimiento del transporte marítimo a escala internacional.

Quienes este año se decanten por regalar un juego de mesa como el dominó pagarán hasta tres euros más que las navidades pasadas, de los 11,99 euros hasta los 14,99. “Hemos notado el impacto directo de la subida exponencial de los costes”, asegura Ignacio Gaspar, director general de Toy Planet. Y así queda reflejado en el catálogo de juguetes que la compañía ha publicado recientemente.

La mayoría de los artículos han notado un incremento. En algunos casos, como en el de uno de los productos estrella, el Super Robi Tapiz, el aumento es de hasta cinco euros, es decir, un 20% más caro. Lo mismo ocurre con el juguete para bebés arcoíris de madera , el gimnasio para bebés, los muñecos para dormir o el kit médico: el coste de todos ellos se ha disparado entre dos y cuatro euros.

El sector de los juguetes sufrirá rupturas puntuales de suministro./ EFE

Aunque desde Toy Planet garantizan a Economía Digital que no habrá escasez de suministro, sí que avisan que hay que tener en cuenta que habrá rupturas puntuales del suministro. “Muchos productos se suelen agotar en torno al 20 de diciembre, este año lo harán antes”, ha alertado Gaspar.

Pero insiste: “No va a haber mayor problema, serán casos muy concretos y en ningún caso vamos a ver estanterías vacías”. “Habrá una alternativa al lado siempre, si no es el Scrabble será el Trivial“, puntualiza.

La mercancía se retrasa en varios sectores

El sector también ha sufrido el retraso en la implantación de mercancía. “Antes nos llegaba siempre en octubre y este año ha sido en noviembre”, indica Gaspar. Sin embargo, el director general de Toy Planet explica que al tratarse de una empresa muy focalizada, “se ha planificado con mucho tiempo y seguridad“. “No tenemos retrasos”, afirma.

Pero no todas las áreas se encuentran en la misma situación. Los fabricantes españoles han advertido en varias ocasiones que los contenedores marítimos que no se hayan fletado ya no llegarán antes de la Nochebuena. “La mercancía que no esté viajando ahora mismo no va a llegar a tiempo”, aseveró recientemente el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes, Jordi Espín, una entrevista en TVE.

Uno de los sectores que ha ya dado la voz de alarma es el de los distribuidores de alcohol: desde septiembre pasado, muchos proveedores han dejado de suministrar marcas como Johnny Walker, Seagrams, Beefeater, Absolut, Cacique o Barceló. No solo eso: las marcas avisan de un posible desabastecimiento para estas navidades, y que puede incluso alargarse hasta verano próximo.

El principal inconveniente es la falta de vidrio, de tapones y otros productos relacionados de la industria. “El problema no es el producto final, sino el embalaje”, explica a este diario Eloi García, gerente de la distribuidora Cristo Galicia, uno de los partners de las principales multinacionales en España.

Escasez en algunos modelos de bicicletas

La bicicleta, uno de los regalos por excelencia de las navidades, también será víctima de la crisis de suministro. Según explican desde la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), este sector tiene unos rasgos diferenciadores. “Es un ámbito con una demanda histórica y ahora mucha más gente quiere moverse de manera sostenible a consecuencia de la crisis sanitaria y del cambio climático”, cuenta Jesús Freire , secretario general de este organismo.

No obstante, el desabastecimiento no afectará de forma general. “Va a haber problemas para conseguir modelos concretos, pero la bicicleta seguirá siendo el regalo estrella”, ha puntualizado.

Freire ha querido relajar a los amantes de los velocípedo. “Tenemos stock”, ha asegurado. Eso sí, ha advertido que, para aquellas personas que estén buscando bicicletas de un determinado tipo es mejor que se decanten por la compra anticipada. En concreto, las bicicletas eléctricas y urbanas son las más solicitadas y las que más aumentaron las ventas en 2020.