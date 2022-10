La Autoridad Fiscal pide limitar el gasto del Gobierno con compromisos cuatrianuales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este viernes su propuesta para reformar las reglas fiscales. Dentro del debate europeo sobre cómo fijar los límites de deuda y déficit para cada Estado miembro, la Autoridad Fiscal plantea que cada Gobierno fije una senda de gasto público a cumplir durante cada legislatura.

Estos objetivos se deberían fijar al comienzo de cada mandato y esta debería aprobarla el Congreso de los Diputados y las autoridades comunitarias. Aunque se podría modificar si se dan circunstancias excepcionales, lo ideal sería, según la institución, que estas circunstancias estuviesen avaladas por la propia AIReF.

Leer más: La AIReF critica que el Gobierno apruebe medidas millonarias fuera de los Presupuestos

La institución que dirige Cristina Herrero asume que con una propuesta establecida por el propio Ejecutivo de cada país, las reglas fiscales se sentirán como propias, algo que ayudaría a su cumplimiento. Además, se establece una visión a medio plazo, y no de carácter anual como en la actualidad.

Esta senda de gasto vendría derivada de un ancla de deuda que cada Ejecutivo tendría que valorar cómo cumplir. Como no hay unos umbrales de deudas óptimas, ni siquiera el 60%, como establece el marco fiscal de la Comisión Europea, sería cada Gobierno el que fijaría el nivel de endeudamiento.

Sin sanciones

La AIReF no es muy favorable a las sanciones para el incumplimiento de esta senda, porque considera que las que ya establece Bruselas no han servido para lograr un mayor cumplimiento de los objetivos de deuda y déficit. Por ello, consideran que si existe un compromiso de toda la legislatura, el coste reputacional que se deriva de no cumplirlo puede tener más efectividad que una multa.

La institución defiende que en términos generales, la política fiscal ha tenido un carácter procíclico y no ha impedido el incremento progresivo de las ratios de deuda pública hasta niveles que la Airef considera que incrementan la vulnerabilidad de las economías. En el caso de España, la previsión del Gobierno para este año son las de lograr un déficit del 5% y una deuda pública del 115,2% del producto interior bruto (PIB).

Por ello, instan a que el ancla de deuda, junto con las proyecciones de ingresos y gastos dibujen la senda del gasto público que puede acometer cada Gobierno. Es decir, que sea el límite de la deuda el que determine la política económica del Ejecutivo. Así, la institución descarta el déficit como el cálculo más eficaz para medir la sostenibilidad porque considera que en los últimos años se ha modificado en diversas ocasiones.

Comisión Europea y Gobierno

La AIReF ya ha trasladado su propuesta al Gobierno y también a las instituciones europeas, donde ha sido bien recibida, según fuentes de la institución. Está previsto que la Comisión Europea publique su opinión sobre cómo deberían reformarse las reglas fiscales en las próximas semanas y, según la AIReF, su planteamiento estaría en línea con lo que puede plantear Bruselas.

Sobre el acuerdo entre los distintos estados miembros, desde la institución reconocen que hay dos bloques de países, que se dividen entre los que aceptan un mayor papel de los gobiernos nacionales en la definición de estas reglas; y los que abogan por cambiar detalles de la propuesta actual.