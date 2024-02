La presidenta de la FEMP advierte de que los fondos Next Generation se pueden convertir en «un gran problema»

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, afirmó este martes en el Fórum Europa que los Fondos Europeos Next Generation «siendo una gran oportunidad, se pueden convertir en un gran problema».

Así se pronunció este martes García-Pelayo durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde explicó los motivos para la creación de una Comisión de la FEMP dedicada en exclusiva a los Fondos Europeos.

El plazo para ejecutar estos fondos por parte de los ayuntamientos finalizará a finales de 2025. La presidenta de la Federación aseguró que «hay un porcentaje altísimo de ayuntamientos, más del 60% que todavía no tienen ejecutado ni el 50% de sus fondos».

García-Pelayo advirtió de que estos consistorios podrían encontrarse con «un escenario muy complicado si no hay sensibilidad por parte del Gobierno de España incluso si por parte de España no se reivindica a Europa una ampliación de plazo que puede determinar que esos ayuntamientos se vean obligados a devolver fondos». «O lo que es más grave, que las obras estén sin finalizar, se tenga que hacer con fondos propios y encima además tengan que devolver los fondos», añadió.

En este sentido, defendió que «no es justo» porque «todo se ha hecho mal desde el principio porque se conceden fondos cuando los ayuntamientos no tienen los medios técnicos para poder afrontar las tramitaciones de los expedientes, o incluso cuando la propia plataforma del Gobierno no estaba preparada para recibir las solicitudes». «Ha sido todo un proceso caótico, al que hay que poner orden porque si no podemos encontrarnos con un auténtico problema», insistió la presidenta.