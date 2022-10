Las pensiones no contributivas del Imserso caen en 2023: por qué

Las pensiones no contributivas son una ayuda económica que el Estado concede a las personas que no han cotizado el periodo suficiente -menos de 15 años- o no cumplen los requisitos necesarios para acceder a una pensión contributiva, y además, no disponen de los recursos suficientes para subsistir de forma autónoma.

Para 2023, el ministerio que dirige José Luis Escrivá se ha comprometido a subir las pensiones alrededor de un 8,5%. No obstante, las pensiones no contributivas del Imserso caerán casi 30 euros mensuales el próximo año a pesar de la subida que estima el Ejecutivo.

Caerán casi 30 euros al mes

Con este incremento, las pensiones no contributivas en 2023 quedarían en los 6.401 euros al año, es decir, 457,21 euros divididos en 14 pagas. Aun así, el importe será inferior al de este año. Y es que desde julio hasta el 31 de diciembre de 2022 se aplica una subida es del 15% -sumada al 3% de principios de año- para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, por lo que el importe por paga de las pensiones no contributivas se sitúa actualmente en los 484,5 euros, es decir, 27,29 euros menos que este año.

No obstante, hasta noviembre, no será posible saber cuál será la cuantía exacta de las pensiones para el año próximo, todas las estimaciones apuntan a que el importe de estas prestaciones económicas aumentará, debido a los valores que ha alcanzado el IPC en los últimos meses.

Así se revalorizan las pensiones

Cada año, el importe de estas prestaciones económicas concedidas por el Estado se revaloriza de acuerdo con la inflación media registrada durante los 12 meses previos, tal y como estipula la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada por el Congreso de los Diputados y publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2021.