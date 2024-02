Aquellas personas que, por diversas circunstancias, no hayan podido cotizar lo suficiente para acceder a la pensión de jubilación o que no pueden cobrar una prestación por accidente o enfermedad, tienen una segunda opción: las pensiones no contributivas.

Qué son las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son las que el Estado concede a las personas que, sin haber cumplido los requisitos de cotización necesarios, se encuentran en una situación de necesidad y carecen de recursos suficientes para su subsistencia. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de Invalidez y Jubilación.

El objetivo es que las personas que las reciben tengan unos ingresos mínimos para vivir dignamente, además de contar con servicios de farmacia y asistencia médica gratuita (junto con otras asistencias complementarias).

Cómo cobrar una pensión no contributiva

Para acceder a una pensión no contributiva de jubilación, es necesario tener 65 años o más, residir en España y haberlo hecho durante un período de 10 años, de los que dos tienen que ser inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Por su parte, para percibir una pensión no contributiva de incapacidad, hay que tener entre 18 y 65 años, con un grado de discapacidad que iguale o supere el 65%. También se exige ser residente en España o haber vivido durante 5 años -con dos de ellos, también inmediatos a la solicitud de la prestación-.

La pensión no contributiva de jubilación se puede solicitar a partir de los 65 años. Imagen: Freepik.

Los ingresos también son un factor clave para poder recibir una pensión no contributiva de jubilación o de invalidez. Uno de los requisitos comunes, es que las rentas o ingresos en cómputo anual para 2024 no pueden ser superiores a los 7.250 euros anuales.

Además, si se convive con familiares, las cuantías se elevan. En el caso de que el solicitante conviva solo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado (padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos):

Para dos convivientes la cantidad límite es 12.326 euros.

la cantidad límite es Para tres , los ingresos máximos anuales son 17.401 euros.

, los ingresos máximos anuales son A partir de cuatro, 22.476 euros.

Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra en concreto alguno de sus padres o hijos las cifras aumentan aún más:

Con dos convivientes, la cifra límite es 30.815 euros.

Con tres, las rentas máximas no deben superar los 43.503 euros .

. Con cuatro convivientes, el límite de ingresos se sitúa en 56.192 euros.

Solicitud

La gestión y reconocimiento del derecho a percibir una pensión no contributiva a se realiza por las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla se hace directamente por el Imserso.

Las pensiones no contributivas han experimentado una subida en 2024

Por ello, la solicitud de las pensiones no contributivas deben presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o en cualquier otra de la Seguridad Social, en las que se facilitará el impreso correspondiente, o por correo.

Cuantía para 2024

Para este 2024, las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de invalidez y jubilación tendrán un importe anual de 7.250,60 euros.

Más en detalle, con efectos de 1 de enero de 2024, la cuantía anual de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por hijo a cargo con 18 años o más, y un grado de discapacidad mayor del 65% se fija en 5.647,20 euros. Si la discapacidad es mayor o igual al 75% la cuantía anual será de 8.469,60 euros.