Más de 10.000 euros de regalo si compras una casa en esta zona

Si tienes entre 18 y 35 años, vives en la Comunidad Valenciana y quieres comprar una vivienda, puedes optar a una ayuda económica concedida por la Generalitat. Con una línea de ayudas de 1,5 millones de euros, el Gobierno valenciano se propone favorecer que los jóvenes valencianos puedan adquirir casas y pisos en localidades en riesgo de población, en zonas rurales o en municipios de menos de 10.000 habitantes.

De esta manera, la consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática quiere dar respuesta a la fractura generacional que hace imposible que los jóvenes se independicen y a la territorial, con al menos 171 localidades valencianas en riesgo de despoblación. De hecho, la comunidad es la tercera autonomía con la tasa de emancipación juvenil más baja, según el último observatorio del Consell Valencià de la Joventut (CVJ).

Condiciones

Las personas interesadas podrán solicitar la ayuda económica hasta el 30 de septiembre. Conviene tener en cuenta que cada solicitante podrá optar a un importe máximo de 10.800 euros. Además, cabe destacar que el plan es compatible con otras ayudas de vivienda.

En concreto, la ayuda supondrá el 20% del valor de la adquisición de la vivienda, si bien no puede sobrepasar en 120.000 euros el valor de adquisición y con un límite máximo de 10.800 euros por persona.

Requisitos

Para solicitar la ayuda, es necesario contar con unos ingresos iguales o inferiores a tres veces el IPREM. Además, no se puede tener en propiedad una vivienda. Otro requisito es no haber comprado, entre el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022, una vivienda con contrato de reserva, con compromiso de compra o con el contrato de compraventa pendiente de formalizar en el momento de realizar la solicitud. Otra de las condiciones es no ser ya propietario de una vivienda.

En la baremación se tendrá en cuenta que la vivienda esté en un municipio en riesgo de despoblación, así como los ingresos y las situaciones especiales de los solicitantes, como familias monoparentales, numerosas, personas con diversidad funcional, afectados por un desahucio o una ejecución hipotecaria, víctimas de violencia machista o terrorismo o jóvenes extutelados.