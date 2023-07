Esta es la mejor hipoteca de la semana para ‘frenar’ el efecto del euríbor

En un mercado hipotecario caracterizado por la volatilidad del euríbor, una entidad financiera destaca esta semana con una oferta que promete ‘frenar’ los efectos de los cambios en el tipo de interés. La Hipoteca Mixta Naranja de ING se posiciona como una de las opciones más atractivas para aquellos que buscan estabilidad y flexibilidad en sus préstamos para vivienda.

La Hipoteca Mixta Naranja de ING está diseñada específicamente para la adquisición de viviendas habituales y ha captado la atención de los compradores gracias a sus condiciones competitivas y su enfoque en brindar estabilidad en un entorno de mercado volátil.

Una de las características más destacadas de esta oferta es su tipo de interés mixto. Durante los primeros cinco años, el préstamo ofrece un atractivo tipo de interés fijo del 3%. Este periodo inicial brinda a los prestatarios la tranquilidad de saber que sus pagos mensuales serán consistentes y predecibles, independientemente de las fluctuaciones del mercado.

Una vez transcurrido el plazo inicial, la hipoteca se convierte en un tipo de interés variable, basado en el euríbor más un diferencial del 0,69% (4,59% TAE), siempre y cuando el cliente cumpla con ciertos requisitos, como la domiciliación de la nómina y la contratación de seguros de hogar y vida. Estas bonificaciones permiten al prestatario beneficiarse de un tipo de interés más bajo y, por lo tanto, mantener su carga hipotecaria bajo control.

Una oferta atractiva con tipo de interés competitivo, flexibilidad en plazos y sin comisiones. Foto: Envato

Qué pasa si el cliente no cumple con todos los requisitos

Es importante tener en cuenta que, en caso de no cumplir con las condiciones mencionadas, el tipo de interés aumenta al 3,5% durante los primeros cinco años y al euríbor más un diferencial del 1,19% después (4,53% TAE). Sin embargo, esta opción sigue siendo atractiva en comparación con otras ofertas del mercado, ya que no se aplican penalizaciones por amortización anticipada o cancelación, y no existen comisiones por apertura, cambios de condiciones o subrogación a otra entidad financiera.

Además de ofrecer estabilidad y flexibilidad en términos de tipo de interés, la Hipoteca Mixta Naranja de ING también destaca por su límite de financiación de hasta el 80% del valor de tasación del inmueble. Esta generosa oferta permite a los compradores cubrir la mayoría de los costos de la vivienda con un préstamo accesible.

Otra ventaja significativa es que ING asume el gasto de la tasación de la vivienda, siempre y cuando el préstamo sea aprobado y la operación se formalice. Esto reduce los costos iniciales para el cliente y agiliza el proceso de obtención de la hipoteca.

La flexibilidad también es un punto fuerte de esta hipoteca. ING ofrece un abanico temporal de entre 6 y 40 años para el plazo de contratación, con una única condición: que el titular no tenga más de 75 años a la fecha de vencimiento. Esta variedad de opciones permite a los prestatarios adaptar el préstamo a sus necesidades financieras y capacidad de pago.