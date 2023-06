Desde el pasado 11 de abril y hasta el próximo 30 de junio se puede realizar la declaración de la Renta, correspondiente al ejercicio 2022. Como cada año, los contribuyentes que reúnan las condiciones estipuladas por Hacienda deberán presentar los resultados económicos del año anterior para saber si la Declaración les saldrá «a pagar» y deberán aportar una cuantía económica, o bien, les saldrá «a devolver» y podrán obtener una devolución por lo que se ha pagado del IRPF a lo largo del año.

En el caso de que la Renta te salga «a devolver», es importante que conozcas bien los plazos que tiene Hacienda para poder proceder al ingreso de la devolución del dinero. Concretamente, cuenta con un plazo máximo de seis meses, por lo que, antes de 2024 deberías recibir el dinero en la cuenta.

Hacienda tiene un plazo de 6 seis meses para realizar el ingreso. Foto: EFE.

Aunque Hacienda todavía está dentro del plazo para poder realizar el ingreso; si has sido de los primeros en hacer la declaración de la Renta, te ha salido negativa y Hacienda aun no te ha ingresado el dinero, puede ser por un motivo bastante común.

Este es el motivo por el que no has cobrado la devolución de la Renta

Si la declaración te ha salido a cobrar y aún no has visto el dinero en tu cuenta, posiblemente tengas una deuda pendiente con la administración y no procedan a realizar el ingreso. En este caso, la Agencia Tributaria retiene el dinero a modo «fianza» , mientras que se liquida la deuda.

Puedes comprobar si tienes una deuda con Hacienda, debes dirigirte a la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Una vez dentro, debes hacer clic en la sección Ayuda y pinchar en Consulta de Deudas.