¿Puedo llegar a perder la pensión no contributiva? Sí, y estos son los motivos

Si te preguntas si es posible perder tu pensión no contributiva, has saber que la respuesta es sí. En concreto, existen hasta cuatro motivos diferentes por los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede eliminar el pago de esta prestación a las personas beneficiarias.

La pensión no contributiva es un subsidio concedido por la Seguridad Social que se concede a los trabajadores que no cuentan con los 15 años cotizados que se requiere para optar a una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y que asciende a una cuantía de 402,80 euros al mes. El incumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para cobrar la prestación puede conllevar la retirada de la prestación. A continuación te contamos los motivos para perder la pensión no contributiva que puedes llegar a encontrarte.

Superar la cuantía establecida

Uno de los motivos principales por los que la Seguridad Social puede llegar a retirar el cobro de esta ayuda económica es si se superan los límites de ingresos mensuales establecidos, que varían en función de los ingresos de las personas que forman la unidad de convivencia de la persona interesada en percibir el subsidio.

Los límites más bajos se encuentran en los pensionistas que conviven con un cónyuge o parientes de segundo grado, como nietos o sobrinos. Mientras que el límite para una unidad de convivencia de dos personas es de 784,60 euros al mes, si está formada por tres personas asciende a los 1.107,18 euros al mes.

Sin embargo, los beneficiarios que conviven con parientes de primer grado, como los padres o hijos, tienen los límites más altos. Por ejemplo, si la unidad de convivencia está conformada por dos personas, el importe asciende a 1.961,52 euros al mes, pero si conviven tres personas se dispara hasta los 2.769,16 euros al mes.

No declarar los ingresos

Además, si los pensionistas no declaran los ingresos de la unidad de convivencia durante los tres primeros meses del año, dejarán de percibir la ayuda económica. No obstante, podrán recuperarla si certifican y acreditan el cumplimiento de los requisitos mínimos.

No notificar las modificaciones

Los pensionistas han de tener en cuenta que si se produce algún cambio en los datos personales que la administración pública tiene de la persona beneficiaria, deben notificarlos. Por ejemplo, el estado civil, la convivencia o el lugar de residencia. Pues, si los cambios afectan a alguno de los requisitos exigidos para solicitar el subsidio las condiciones de la pensión pueden verse modificadas.

Cambios en el oficio del beneficiario

La seguridad Social puede emprender una investigación y revisar el oficio de la persona beneficiaria y si se descubre una alguna modificación que no ha sido comunicada puede comportar la eliminación del pago de la prestación. Y no solo eso, además, podrá solicitar a los pensionistas que abonen el importe que se ha cobrado indebidamente.