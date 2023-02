Nueva ayuda de 230 a padres con dos hijos menores: requisitos

La Seguridad Social concede el complemento de ayuda a la infancia ligado al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para padres con el objetivo de combatir contra la pobreza infantil. En concreto, se trata de una ayuda por cada menor de la unidad de convivencia y su cuantía varía en función de la edad del infante.

Además, a partir del 1 de enero de 2023, este complemento ha ascendido debido a la subida del 15% de las pensiones no contributivas. Estas son las nuevas cuantías para este año:

Menores de 3 años: 115 euros.

Mayores de 3 años y menores de 6 años: 80,50 euros.

Mayores de 6 años y menores de 18 años: 57,50 euros.

Por ejemplo, en el caso de recibir el IMV y tener dos hijos menores en la misma unidad de convivencia, la cuantía de este complemento ascenderá a los 230 euros.

Requisitos

El complemento de ayuda a la infancia que ofrece el organismo que dirige José Luis Escrivá está destinado a personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital o personas con rentas bajas.

Según informa la Seguridad Social, para poder cobrar este complemento, la unidad de convivencia no debe superar el 300% de la renta garantizada y el 150% del límite de patrimonio establecidos para el IMV. Además, no debe superar 6 veces la renta garantizada de un adulto, o el incremento que corresponda para la unidad de convivencia.

Dos menores cogidos de la mano.

Cabe recordar que no es necesario pedir este complemento si ya percibes el IMV o si lo has solicitado y está en trámite. Tampoco si ya eres beneficiario de la prestación de protección familiar y cumples los requisitos. Es decir, tener asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% si tu unidad de convivencia no ha cambiado.

Puedes comprobar si tienes derecho a este nuevo complemento utilizando el mismo simulador habilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para saber si tienes derecho a percibir el IMV.