Nueva propuesta del Gobierno a los autónomos: cuotas de hasta 590 euros

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado este lunes una nueva propuesta de tramos en las negociaciones del sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos con cuotas entre los 230 euros y los 590 euros al mes, en aras de cerrar un acuerdo que parece más cercano.

Según ha informado el Ministerio que dirige José Luis Escrivá, en la reunión se ha planteado esta nueva propuesta, que rebaja en 15 euros frente al planteamiento anterior la cuota inicial -en la que entrarían los autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros- y sitúa en 590 euros el último tramo para los que tengan rendimientos superiores a 6.000 euros al mes. Según la propuesta facilitada por UPTA, serían 15 tramos, uno más que en la petición anterior, y para los que tengan rendimientos entre 4.050 y 6.000 euros la cuota también sería algo inferior a la anterior propuesta con 530 euros.

En los escalones inferiores, la idea con la que se busca cerrar un complejo acuerdo tras meses de negociaciones plantea una cuota de 250 euros para los que tengan rendimientos entre 670 euros y 900 euros y de 270 euros para los que se muevan entre 900 euros y 1.125 euros al mes, según ha recogido Efe.

ATA ve el «preacuerdo» más cerca

El presidente de la asociación de autónomos UPTA, Eduardo Abad, ha asegurado en declaraciones a los medios que la propuesta planteada por Inclusión «cumple con las expectativas de UPTA de cara a rebajar la contribución de las rentas mas bajas».

«Aceptaremos esta propuesta siempre que se ejecute en enero de 2023 y que el sistema de progresividad para los tramos más altos se pueda flexibilizar», ha dejado claro Abad, de forma que «los que menos rentas del trabajo tienen se puedan acoger a esa rebaja sustancial y los que tienen rendimientos medios o altos también puedan acomodarse sus nuevas cotizaciones a la situación actual».

Desde Uatae, cercana a CCOO, también han valorado que «se sigan reduciendo los tramos para los que menos ingresan», así como una reestructuración de los tramos intermedios» pero ven «insuficiente» la nueva propuesta del Ministerio y han trasladado «fórmulas para hacer posible que las cuotas inferiores se puedan ver más reducidas». Asimismo, reclaman que la norma garantice de manera clara y expresa que, una vez finalizado el periodo de transición, máximo de 9 años, entrará en vigor la cotización por ingresos netos y piden más mejoras en protección social.

Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha apuntado a esa cercanía del acuerdo si bien ha precisado que «todo esta cogido con hilos (…) estamos más cerca del preacuerdo que la semana pasada».

Ha asegurado que se han alcanzado acuerdos en temas «fundamentales» para ATA como mantener la tarifa plana para nuevas altas sin restricciones, destopar la base máxima de cotización para mayores de 47 años y que los rendimientos netos sobre los que se calculen los tramos de cotización sean solo rendimientos de la propia actividad de autónomos.

No obstante, no ha querido pronunciarse hasta comprobar los cambios en el texto normativo y conocer cómo quedarán los tramos para 2023 y 2024. Ha valorado también la inclusión de ese nuevo tramo superior de cotización a propuesta de ATA y CEOE, de forma que aquellos con entre 4.050 y 6.000 euros pagarán 530 euros, una rebaja de 40 euros respecto a la anterior propuesta. Desde la Seguridad Social señalan que, por ahora, no hay más reuniones previstas pero evitan hablar aún de preacuerdo.